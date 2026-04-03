Theo Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/4 đã đăng tải hình ảnh các binh lính thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31 diễn tập đổ bộ. Cuộc tập trận được tổ chức tại căn cứ hải quân Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31 là nhóm tác chiến thuộc tàu đổ bộ USS Tripoli, bao gồm khoảng 2.200 binh lính và thủy thủ. Đây là đơn vị viễn chinh duy nhất của thủy quân Lục chiến Mỹ được triển khai thường trực ở nước ngoài. Đơn vị này từng tham gia "Chiến dịch Cáo sa mạc" năm 1998, đồng thời làm nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi Kuwait trong cuộc khủng hoảng thanh sát vũ khí Iraq.

Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ thuộc lớp America, với chiều dài 261m và lượng choán nước 45.000 tấn. Chiến hạm này có thể hoạt động như một tàu sân bay tạm thời cho tiêm kích F-35 và vận hành nhiều loại máy bay quân sự khác.

Ngoài đơn vị số 31, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến Số 11 thuộc nhóm tác chiến tàu đổ bộ USS Boxer cũng đã được điều động tới gần Iran. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiết lộ, hiện đang có hơn 50.000 binh lính Mỹ, bao gồm cả Thủy quân lục chiến, đang có mặt tại Trung Đông, nhiều hơn 10.000 quân so với thông thường.

Việc một lượng lớn binh lính Mỹ tập trung ở Vùng Vịnh đã làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng xảy ra giao tranh trên bộ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng kiểm soát đảo Kharg.

