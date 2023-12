{"article":{"id":"2226588","title":"Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ cụ ông cắt tai hàng xóm ở chung cư vì ‘tiếng ồn’","description":"Cụ ông (74 tuổi) ở Nhật Bản bị cảnh sát bắt giữ sau hành vi tấn công, và dùng dao cắt tai người hàng xóm sống cùng tòa chung cư chỉ vì tiếng ồn.","contentObject":"<p>Theo tờ Japan Times, cụ ông Junichi Takebayashi bị cáo buộc tấn công cụ bà ngoài 80 tuổi vào tối muộn hôm 8/12. Hai người là hàng xóm của nhau tại một khu chung cư ở phường Edogawa của thủ đô Tokyo, <a href=\"https://vietnamnet.vn/nhat-ban-tag5261282923124326226.html\" target=\"_blank\">Nhật Bản</a>. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cụ bà đã ra mở và ngay lập tức bị hành hung.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cat-tai-hang-xom-1452.jpg?width=768&s=SxgrHUPvAr0zu-qKj6dSEg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cat-tai-hang-xom-1452.jpg?width=1024&s=YCzjl1YZ5XSWhJV-A3X2Ww\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cat-tai-hang-xom-1452.jpg?width=0&s=uiVdi8x9_B_34vwm49ntNg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cat-tai-hang-xom-1452.jpg?width=768&s=SxgrHUPvAr0zu-qKj6dSEg\" alt=\"cat tai hang xom.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cat-tai-hang-xom-1452.jpg?width=260&s=HswXPBQQt4gA6REPIfoALQ\"></picture>

<figcaption>Ảnh minh họa</figcaption>

</figure>

<p>Cảnh sát cho biết tai trái của nạn nhân đã bị cắt đứt. Tai phải cũng bị cứa chảy máu. Bà lão được chuyển tới bệnh viện cấp cứu, và may mắn các vết thương không gây nguy hiểm cho tính mạng. </p>

<p>Takebayashi đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi trở về căn hộ. Trong cuộc thẩm vấn, cụ ông thừa nhận là thủ phạm cắt tai hàng xóm, và nói “ồn ào” là nguyên nhân dẫn tới sự việc. </p>

<p>Theo một nguồn tin, từ nửa năm nay, cụ ông thường xuyên phàn nàn về tiếng cửa, và tiếng nước trong phòng tắm của nhà hàng xóm. </p>

<p>Cảnh sát Tokyo đang điều tra thêm về vụ việc. </p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702457168431\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2191200\"><a href=\"/hang-xom-sat-hai-cap-vo-chong-truoc-mat-con-nho-2191200.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/19/tranh-cai-tieng-on-o-chung-cu-hang-xom-sat-hai-cap-vo-chong-truoc-mat-con-nho-1059.jpg?width=0&s=xaKpaa5AjwOz0tECBGDpOA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/19/tranh-cai-tieng-on-o-chung-cu-hang-xom-sat-hai-cap-vo-chong-truoc-mat-con-nho-1059.jpg?width=260&s=GE_tAxLjwdeQV87ZBq8DYw\" alt=\"Tranh cãi tiếng ồn ở chung cư, hàng xóm sát hại cặp vợ chồng trước mặt con nhỏ\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/hang-xom-sat-hai-cap-vo-chong-truoc-mat-con-nho-2191200.html\">Tranh cãi tiếng ồn ở chung cư, hàng xóm sát hại cặp vợ chồng trước mặt con nhỏ</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Cặp vợ chồng sinh sống ở một tòa chung cư tại Đài Loan (Trung Quốc) đã bị hàng xóm sát hại ngay trước mặt 2 con nhỏ chỉ vì tranh cãi tiếng ồn.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/canh-sat-nhat-ban-bat-giu-cu-ong-cat-tai-hang-xom-o-chung-cu-vi-tieng-on-2226588.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/canh-sat-nhat-ban-bat-giu-cu-ong-cat-tai-hang-xom-o-chung-cu-vi-tieng-on-1450.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/canh-sat-nhat-ban-bat-giu-cu-ong-cat-tai-hang-xom-o-chung-cu-vi-tieng-on-1451.jpg","updatedDate":"2023-12-13T20:56:56","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226419","title":"Máy bay gặp sự cố, hàng trăm hành khách phải qua đêm ở doanh trại quân đội","description":"CANADA – Hàng trăm hành khách phải qua đêm trong một doanh trại quân đội xa xôi, sau khi máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines gặp sự cố máy móc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/may-bay-gap-su-co-hang-tram-hanh-khach-phai-qua-dem-o-doanh-trai-quan-doi-2226419.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/may-bay-gap-su-co-hang-tram-hanh-khach-phai-qua-dem-o-doanh-trai-quan-doi-792.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226110","title":"Du khách mất nhẫn kim cương 800.000 USD trong khách sạn hạng sang","description":"PHÁP - Chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 800.000 USD biến mất sau khi nữ du khách để lại trong phòng ở một khách sạn hạng sang.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-mat-nhan-kim-cuong-800-000-usd-trong-khach-san-hang-sang-2226110.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/du-khach-mat-nhan-kim-cuong-800000-usd-trong-khach-san-hang-sang-1429.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T04:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226066","title":"Giáo viên một trường ở Pháp đình công phản đối thảo luận về tranh khỏa thân","description":"Giáo viên tại một trường trung học ở Pháp đã đình công để phản đối việc đồng nghiệp của họ yêu cầu học sinh thảo luận về một bức tranh khỏa thân thời Phục hưng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-vien-mot-truong-hoc-o-phap-dinh-cong-vi-tranh-khoa-than-thoi-phuc-hung-2226066.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giao-vien-mot-truong-o-phap-dinh-cong-phan-doi-thao-luan-ve-tranh-khoa-than-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225932","title":"Video người đàn ông nhảy từ vách núi cao hơn 40m xuống sông băng","description":"NA UY - Người đàn ông lập kỷ lục thực hiện ‘cú lặn tử thần’ khi nhảy từ vách núi cao 40,5m xuống dòng sông băng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-nguoi-dan-ong-nhay-tu-vach-nui-cao-hon-40m-xuong-song-bang-2225932.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/video-nguoi-dan-ong-nhay-tu-vach-nui-cao-hon-40m-xuong-song-bang-449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:06:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225514","title":"Cá sấu trắng 'siêu hiếm' ở Mỹ","description":"Công viên ở bang Florida của Mỹ đã nhờ cộng đồng mạng đặt tên cho con cá sấu sơ sinh ‘siêu hiếm' toàn thân bao phủ màu trắng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-ca-sau-trang-sieu-hiem-o-my-2225514.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ca-sau-trang-sieu-hiem-o-my-828.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:55:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225508","title":"Bé 11 tuổi bịa chuyện nổ súng ở trường học để được về sớm","description":"MỸ - Cảnh sát Florida cho biết đã bắt giữ một cậu bé 11 tuổi mà họ cho là đã gọi điện để trình báo về một vụ nổ súng không có thật ở trường học vì cậu muốn tan học sớm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/be-11-tuoi-bia-chuyen-no-sung-o-truong-hoc-de-duoc-ve-som-2225508.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/be-11-tuoi-bia-chuyen-no-sung-o-truong-hoc-de-duoc-ve-som-400.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225027","title":"Chủ tiệm cắt tóc 'lộ nguyên hình' bán ma túy vì phục vụ toàn khách hói đầu","description":"ITALIA - Cảnh sát đã bắt giữ một thợ cắt tóc vì buôn bán ma túy, sau khi phát hiện nhiều khách hàng vào tiệm bị hói đầu và không có râu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tiem-cat-toc-bi-phanh-phui-lam-an-phi-phap-vi-phuc-vu-toan-khach-hoi-dau-2225027.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/chu-tiem-cat-toc-lo-nguyen-hinh-ban-ma-tuy-vi-phuc-vu-toan-khach-hoi-dau-812.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225033","title":"Phát hiện bất ngờ về thủ phạm làm xịt lốp hàng loạt ô tô","description":"ITALIA - Người dân ở thị trấn nhỏ Vastogirardi cuối cùng đã tìm ra được thủ phạm làm xịt lốp của hàng loạt chiếc ô tô trong vài tháng qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-truoc-thu-pham-lam-xit-lop-hang-loat-o-to-o-thi-tran-nho-cua-italia-2225033.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/phat-hien-bat-ngo-ve-thu-pham-lam-xit-lop-hang-loat-o-to-809.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224234","title":"Tài xế taxi bị bắt vì tông chết chim bồ câu","description":"NHẬT BẢN - Một tài xế taxi bị bắt giữ với cáo buộc cố ý tông vào đàn chim bồ câu trên đường và khiến một con bị chết.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-xe-taxi-nhat-ban-bi-bat-vi-tong-chet-chim-bo-cau-2224234.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tai-xe-taxi-bi-bat-vi-tong-chet-chim-bo-cau-1330.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224198","title":"Nữ sinh Nga tự sát sau khi nổ súng bắn nhiều bạn cùng trường","description":"Nữ sinh (14 tuổi) ở Nga đã bắn chết 1 học sinh, và làm 5 người khác bị thương trước khi tự sát tại trường học ở thành phố Bryansk.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-nga-tu-sat-sau-khi-no-sung-ban-nhieu-ban-cung-truong-2224198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nu-sinh-nga-tu-sat-sau-khi-no-sung-ban-nhieu-ban-cung-truong-863.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224083","title":"Giá cả tăng, người Nhật chuyển sang mua thực phẩm hết hạn","description":"Ngày càng có nhiều người Nhật mua thực phẩm \"hết hạn\" hoặc \"không đạt tiêu chuẩn\" được giảm giá sâu, do giá cả các mặt hàng ở nước này tăng cao.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-ca-tang-nguoi-nhat-chuyen-sang-mua-thuc-pham-het-han-2224083.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/gia-ca-tang-nguoi-nhat-chuyen-sang-mua-thuc-pham-het-han-563.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223612","title":"Video vụ nổ nhà kinh hoàng ở Mỹ","description":"Một ngôi nhà đã phát nổ kinh hoàng ở bang Virginia của Mỹ khi cảnh sát đang cố gắng thực hiện lệnh khám xét.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-vu-no-nha-kinh-hoang-o-my-2223612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/video-vu-no-nha-kinh-hoang-o-my-559.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T13:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222544","title":"Dưa lưới đắt nhất thế giới 'giải cứu' thành phố phá sản tại Nhật Bản","description":"Yubari - thành phố phá sản duy nhất tại Nhật Bản, đang được kỳ vọng sẽ trả hết nợ và \"trở lại\" bản đồ quốc gia Đông Á nhờ loại dưa lưới đắt nhất thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dua-luoi-dat-nhat-the-gioi-giai-cuu-thanh-pho-pha-san-tai-nhat-ban-2222544.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dua-luoi-dat-nhat-the-gioi-giai-cuu-thanh-pho-pha-san-tai-nhat-ban-642.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:29:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222578","title":"Nghị sĩ Nga đề xuất đánh thuế những người không sinh con","description":"Một nghị sĩ thuộc Duma quốc gia (Hạ viện) của Nga đề xuất nước này khôi phục việc áp thuế đối với những người không sinh con như một giải pháp để tăng dân số.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghi-si-nga-de-xuat-danh-thue-nhung-nguoi-khong-sinh-con-2222578.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nghi-si-nga-de-xuat-danh-thue-nhung-nguoi-khong-sinh-con-630.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222078","title":"Nữ sinh trung học đẻ con trong lúc đang làm bài thi","description":"INDONESIA - Một nữ sinh trung học đã sinh con trong khi đang làm bài thi ở trường, khiến các giáo viên và bạn học bị sốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-trung-hoc-de-con-trong-luc-dang-lam-bai-thi-2222078.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-trung-hoc-de-con-trong-luc-dang-lam-bai-thi-776.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222050","title":"Chiêm ngưỡng ngôi nhà được trang trí với 555 cây thông Noel","description":"Một cặp đôi ở Rinteln, bang Hạ Saxony phía tây bắc nước Đức đã trang trí cho ngôi nhà khiêm tốn của mình với 555 cây thông Noel với đủ hình dáng, kích cỡ và màu sắc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chiem-nguong-ngoi-nha-duoc-trang-tri-voi-555-cay-thong-noel-2222050.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nh224-c243-555-c226y-th244ng-611.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:38:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221067","title":"Điểm đặc biệt của cây thông Noel nổi tiếng nhất ở Nga","description":"Cây thông Noel nổi tiếng nhất của Nga sẽ được chuyển tới Điện Kremlin vào ngày 13/12 sau khi bị đốn hạ vào ngày 11/12 tại vùng Moscow, hãng Tass đưa tin.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/diem-dac-biet-cua-cay-thong-noel-noi-tieng-nhat-o-nga-2221067.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/diem-dac-biet-cua-cay-thong-noel-noi-tieng-nhat-o-nga-1315.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:09:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221115","title":"Hai thành phố có chi phí sống đắt nhất thế giới","description":"Singapore và Zurich hiện là 2 thành phố có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới trong năm nay.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-thanh-pho-co-chi-phi-song-dat-nhat-the-gioi-2221115.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hai-thanh-pho-co-chi-phi-song-dat-nhat-the-gioi-710.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219888","title":"Hình ảnh \"bão tuyết đen\" tấn công Moscow","description":"Thủ đô Moscow của Nga đang trải qua đợt tuyết lớn đầu tiên. Các nhà khí tượng mô tả kiểu thời tiết ở Moscow hiện giờ là \"bão tuyết đen\".","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-bao-tuyet-den-tan-cong-moscow-2219888.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hinh-anh-bao-tuyet-den-tan-cong-moscow-1237.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T17:56:40","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219769","title":"Sét đánh ở Ấn Độ khiến 24 người thiệt mạng","description":"Bang Gujarat của Ấn Độ ghi nhận 24 người thiệt mạng do sét đánh, và 23 người khác bị thương trong các vụ việc liên quan đến mưa trong 2 ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/set-danh-o-bang-gujarat-cua-an-do-khien-24-nguoi-thiet-mang-2219769.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/set-danh-o-an-do-khien-24-nguoi-thiet-mang-912.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T15:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219620","title":"Chú rể Thái Lan bắn chết cô dâu và 3 người khác rồi tự sát trong ngày cưới","description":"Một đám cưới ở Thái Lan đã trở thành thảm kịch khi chú rể dùng súng sát hại cô dâu và 3 người khác rồi tự kết thúc mạng sống của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-re-thai-lan-ban-chet-co-dau-va-3-nguoi-khac-roi-tu-sat-trong-ngay-cuoi-2219620.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/chu-re-thai-lan-ban-chet-co-dau-va-3-nguoi-khac-roi-tu-sat-trong-ngay-cuoi-468.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T10:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219103","title":"Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống đồng, mỗi hành khách được bồi thường 1.000 USD","description":"NGA - Mỗi hành khách được bồi thường hơn 1.000 USD, sau khi chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Ural Airlines phải hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng lúa mì.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/may-bay-ha-canh-khan-cap-xuong-dong-moi-hanh-khach-duoc-boi-thuong-1-000-usd-2219103.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/may-bay-ha-canh-khan-cap-xuong-dong-moi-hanh-khach-duoc-boi-thuong-1000-usd-451.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T13:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218172","title":"Thái Lan bắt loạt ăn xin ở khách sạn, kiếm gần 7 triệu mỗi ngày","description":"Cảnh sát Thái Lan tuyên bố kiểm tra cẩn thận những du khách Trung Quốc có khuôn mặt và cơ thể bị biến dạng vì nghi ngờ họ tới đây để hành nghề ăn xin.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thai-lan-bat-loat-an-xin-o-khach-san-kiem-gan-7-trieu-moi-ngay-2218172.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/thai-lan-bat-loat-an-xin-o-khach-san-kiem-gan-7-trieu-moi-ngay-422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T11:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217715","title":"Đắc cử Thị trưởng ở Mỹ nhờ tung đồng xu","description":"Hai ứng viên tranh chức Thị trưởng thị trấn Monroe ở bang Bắc Carolina, Mỹ có số phiếu bầu ngang nhau, nên được phân định thắng thua bằng biện pháp tung đồng xu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dac-cu-thi-truong-o-my-nho-bien-phap-tung-dong-xu-2217715.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/dac-cu-thi-truong-o-my-nho-tung-dong-xu-695.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217671","title":"Video đường phố Iceland nứt toác, bốc khói nghi ngút vì núi lửa hoạt động","description":"Các con đường tại thị trấn Grindavik (Iceland) đã bị hư hại nghiêm trọng vì núi lửa hoạt động mạnh và có nguy cơ phun trào, buộc toàn bộ người dân địa phương phải sơ tán.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-duong-pho-iceland-nut-toac-boc-khoi-nghi-ngut-vi-nui-lua-hoat-dong-2217671.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/video-duong-pho-iceland-nut-toac-boc-khoi-nghi-ngut-vi-nui-lua-hoat-dong-367.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T10:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa