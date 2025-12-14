Video: CCTV 2

Trang Baijiahao Baidu dẫn thông tin từ tờ Thanh niên Bắc Kinh của Trung Quốc cho biết, chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái (UAV) hạng nặng Jiutian trên bầu trời tỉnh Thiểm Tây hôm 11/12 đã thành công tốt đẹp, và đánh dấu bước đột phá mới trong công nghệ UAV quy mô lớn ở nước này.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Phó Tiền Tiêu nhận định mặc dù thời gian bay của UAV Jiutian ngắn hơn so với mẫu UAV Global Hawk của Mỹ, nhưng ưu điểm mà Jiutian sở hữu là khả năng tải trọng lớn "điều mà mẫu Global Hawk không có".

UAV Jiutian bay thử nghiệm. Ảnh: CCTV 2

Ông Phó chia sẻ: “Về cơ bản, UAV Jiutian có thể mang theo những vũ khí mà máy bay chiến đấu được trang bị từ tên lửa không đối không và không đối đất, tên lửa hành trình hay thậm chí UAV cỡ trung. Ngoài ra, khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát mặt đất và cảnh báo sớm, Jiutian có thể cho phóng và chỉ huy đàn UAV mà khí tài này mang theo”.

Theo số liệu được trang China News công bố, UAV Jiutian dài 16,35m; sải cánh 25m và có trọng lượng cất cánh tối đa là 16 tấn. Khí tài này khi bay có thể đạt độ cao tối đa là 15.000m; tốc độ bay tối đa lên tới 700 km/h, có thể bay liên tục trong 12 giờ với tầm hoạt động 7.000km.