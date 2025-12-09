Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 7/12 cho thấy, UAV trinh sát trong biên chế của lữ đoàn “Wolf” thuộc Cụm quân phía Nam của Nga đã phát hiện vị trí khai hỏa của kíp điều khiển pháo tự hành Krab của Ukraine. UAV sau đó ghi được hình ảnh binh sĩ Ukraine giấu hệ thống pháo trong một nhà kho dã chiến giữa rừng cây.

Lính Nga đã phóng một UAV cảm tử tấn công vị trí kho chứa pháo của đối phương. Tuy nhiên, khối thuốc nổ trên chiếc UAV chỉ đủ sức phá hủy tường nhà kho dã chiến, buộc các lực lượng Moscow phải điều động thêm một FPV để thực hiện đòn tập kích.

FPV Nga tập kích cỗ pháo Krab của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, việc pháo Krab bị phá hủy đã “gây phức tạp đáng kể nỗ lực của Ukraine nhằm kìm chân các cuộc tấn công của lính Nga”.

Hiện Kiev chưa bình luận về các thông tin và video do Moscow đăng tải.

Theo số liệu từ chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, quân đội Ukraine đến nay đã mất ít nhất 36 khẩu pháo Krab trong cuộc xung đột với Nga.