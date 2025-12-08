Trong thông cáo đưa ra cuối tuần trước, công ty General Dynamics Land Systems (GDLS) trực thuộc Tập đoàn quốc phòng General Dynamics cho biết các nhà khoa học quân sự của họ đã tích hợp thành công bệ phóng UAV có tên PERCH lên mẫu xe tăng M1A2 SEPv3.

Xe tăng M1A2 SEPv3 được tích hợp bệ phóng PERCH. Ảnh: GDLS/Army Recognition

Trang Army Recognition trích đoạn thông cáo viết: “PERCH, module bệ phóng do GDLS và AeroVironment đồng phát triển, có khả năng tích hợp trực tiếp các loại UAV cảm tử Switchblade 300 và Switchblade 600 lên các phương tiện chiến đấu tiền tuyến… Các phiên bản trong tương lai sẽ được thiết kế để kết nối trực tiếp với hệ thống điện tử bên trong xe, cho phép PERCH được tích hợp hoàn toàn với hệ thống kỹ thuật số của các phương tiện như xe tăng Abrams SEPv3 và xe bọc thép chở quân Stryker”.

Cũng theo GDLS, các xe thiết giáp được trang bị bệ phóng PERCH sẽ có thêm khả năng trinh sát các khu vực đô thị, rừng núi trước khi lực lượng chính được triển khai. Đồng thời, các UAV cảm tử Switchblade 300 và Switchblade 600 có thể thực hiện việc tiêu diệt những tổ chống tăng hoặc các đội quan sát pháo binh của đối phương “vốn ẩn náu ngoài phạm vi quan sát”.

Hình ảnh đồ họa về UAV Switchblade 600. Ảnh: AeroVironment

Được biết, Switchblade là UAV cảm tử do công ty AeroVironment thiết kế và được đưa vào biên chế một số lực lượng của Mỹ từ năm 2011. Việc UAV này có tên gọi là Switchblade (dao gấp) vì có những phần cánh giống như lưỡi dao có thể bật ra khi phóng lên.

Hiện có 2 loại UAV Switchblade gồm Switchblade 300 và Switchblade 600. Trong khi Switchblade 300 được dùng để tấn công các khí tài hạng nhẹ hay binh sĩ đối phương, thì Switchblade 600 được sử dụng để phá hủy khí tài hạng nặng như xe bọc thép hoặc xe tăng.