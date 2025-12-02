Video: Bayraktar/Mạng xã hội X

Chuyên trang quân sự Army Recognition đưa tin, UAV vũ trang Kizilelma của Tập đoàn quốc phòng Bayraktar (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 30/11 đã thực hiện cuộc thử nghiệm bắn hạ mục tiêu bay giả định phía trên Biển Đen.

Trong đoạn video do công ty Bayraktar đăng tải trên mạng xã hội X, UAV vũ trang Kizilelma, mang theo 2 quả tên lửa Gokdogan cùng 5 tiêm kích F-16 đã tham gia cuộc thử nghiệm lần này. Ngay khi mục tiêu giả định là một UAV xuất hiện, hệ thống radar MURAD lắp trên Kizilelma đã phát hiện và theo dõi khí tài này. Sau đó, Kizilelma đã phóng tên lửa Gokdogan ở dưới cánh phải vào mục tiêu giả định.

UAV vũ trang Kizilelma phóng tên lửa vào mục tiêu giả định. Ảnh: Bayraktar/Mạng xã hội X

Theo các chuyên gia, UAV Kizilelma có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 12/2022. Cho đến nay, hãng Bayraktar đã chế tạo 6 nguyên mẫu của loại UAV này.

Kizilelma dài 14,7m; có sải cánh 10m và cao 3,3m; tải trọng tối đa gần 6 tấn. UAV vũ trang này được trang bị động cơ Ivchenko-Progress AI-322 có xuất xứ từ Ukraine, với lực đẩy trung bình đạt 24,5 Kilo Newton (kN). Nhờ vậy, Kizilelma có thể đạt được vận tốc tối đa lên lới 1.100 km/h, với phạm vi tác chiến lên tới 930km.

Về vũ khí, 2 bên cánh của UAV Kizilelma được trang bị các giá treo, có thể mang nhiều loại bom và tên lửa không đối không.