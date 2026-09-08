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Theo Tân Hoa xã, một cặp thang máy dựng bên vách đá thẳng đứng ở Ni Châu Hà, được người dân địa phương gọi là "xe buýt trường học trên không" đã giúp rút ngắn hành trình đến trường đầy gian nan của các em nhỏ tại ngôi làng dưới chân núi ở tây nam Trung Quốc này từ hơn 3 giờ đồng hồ xuống chỉ còn 30 phút.

Đối với trẻ em sống dưới đáy hẻm núi, việc đến trường trước đây từng đồng nghĩa với việc phải leo qua những con đường mòn dốc đứng, vượt qua độ cao hơn 500m. Giờ đây, hệ thống thang máy và cáp treo đã đưa các em đi thẳng lên đỉnh vách đá.

Thang máy đầu tiên có tên Qingyun, dài 268m đã đi vào hoạt động từ năm 2022. Thang máy thứ hai dài 288m, mang tên Fuyao đã bắt đầu vận hành trong năm nay, giúp tăng công suất phục vụ trên tuyến đường này.

Được xây dựng như một phần trong dự án phát triển du lịch tại hẻm núi, hệ thống thang máy này hiện phục vụ hai nhóm hành khách rất khác biệt là du khách đến để ngắm cảnh và dân địa phương.

Cư dân và trẻ em địa phương có thể sử dụng cả 2 thang máy cùng hệ thống cáp treo hoàn toàn miễn phí, với một lộ trình "xe buýt trường học trên không” dành riêng cho học sinh đi học và trở về nhà.

"Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều con đường mòn mà trẻ em từng đi qua để tìm kiếm con chữ. Cảnh tượng ấy thực sự khiến người ta phải xúc động. Dù hành trình đến trường đầy gian nan, các em chưa bao giờ lùi bước mà vẫn luôn tiến về phía trước. Hệ thống thang máy và cáp treo hiện đại đã giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng ấy", một du khách bình luận.

Theo chính quyền địa phương, nhờ hệ thống thang máy dựa vào vách đá độc đáo nói trên, các nông sản cũng được vận chuyển dễ dàng hơn và du khách cũng có nhiều cơ hội tiếp cận khu vực, giúp dân làng cải thiện cuộc sống.

Chen Guanpeng, một cư dân địa phương chia sẻ với phóng viên của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV: “Trước kia, chúng tôi chủ yếu chỉ trồng một ít gừng và nhiều nhất chỉ kiếm được 5.000 - 6.000 Nhân dân tệ (19,4 – 23,3 triệu đồng) một năm. Bây giờ, tổng thu nhập của chúng tôi một năm có thể lên tới 300.000 - 400.000 NDT (gần 1,2 – 1,6 tỷ đồng). Cuộc sống thực sự đã thay đổi đáng kể”.