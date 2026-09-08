Các đoàn tàu chở hàng từ Trung Quốc vẫn tiếp tục vào Iran. Ảnh: Seetaoe.com

Các đoàn tàu chở hàng từ Trung Quốc vẫn tiếp tục vào Iran, với số liệu chính thức cho thấy lưu lượng vận tải đường sắt giữa hai nước đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây.

Hãng tin WANA dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Xuất khẩu thuộc Phòng Thương mại Iran Sadr al-Din Niavorani cho biết dòng chảy hàng hóa tiếp tục được vận chuyển qua nhiều tuyến khác nhau cho thấy các kênh cung ứng vẫn hoạt động bất chấp những hạn chế.

Theo ông Niavorani, các đoàn tàu từ Trung Quốc thực hiện nhiều chuyến chở hàng đến Iran mỗi ngày. Mỗi đoàn tàu gồm khoảng 50 - 60 toa. Mỗi toa có sức chở khoảng 60 - 70 tấn, tương đương sức chứa của vài container vận tải tiêu chuẩn.

Ông Niavorani cũng đề cập đến tình hình thị trường trong nước và nhận định nếu các hạn chế về lưu thông hàng hóa thực sự khiến nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng, dù chỉ trong thời gian ngắn, tác động sẽ nhanh chóng thể hiện trên thị trường. Theo ông, sự tương đối ổn định của thị trường hàng hóa cho thấy Iran đã có thể dựa vào nhiều tuyến vận chuyển khác nhau để duy trì hoạt động nhập khẩu.

Những phát biểu của ông Niavorani được đưa ra trong bối cảnh gần đây có những đồn đoán về khả năng tạm dừng hoặc cắt giảm hoạt động vận tải đường sắt từ Trung Quốc tới Iran. Tuy nhiên, các quan chức đường sắt Iran đã bác bỏ những thông tin này và khẳng định tuyến vận tải vẫn đang hoạt động.

Theo số liệu do cơ quan đường sắt Iran công bố, số lượng tàu hàng Trung Quốc vào Iran, trước đây chỉ ở mức vài chuyến mỗi năm, đã tăng lên vài chuyến mỗi ngày trong những giai đoạn gần đây. Có thời điểm, số đoàn tàu sử dụng tuyến này vượt 100 chuyến mỗi tháng.

Tuyến đường chính bắt đầu từ Trung Quốc, đi qua Kazakhstan và Turkmenistan, sau đó vào Iran qua cửa khẩu Incheh Borun. Một tuyến khác đi qua Kazakhstan và biển Caspi, đưa hàng hóa tới các cảng phía bắc Iran. Điều này đồng nghĩa hàng hóa Trung Quốc không nhất thiết phải phụ thuộc vào các tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz để tới Iran, mà có thể được vận chuyển qua khu vực Trung Á và đi vào Iran bằng đường bộ hoặc đường sắt.