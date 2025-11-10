Trang tin quân sự Militarnyi ngày 9/11 cho biết, quân đội Ukraine mới đây đã đăng tải đoạn video về một xe bọc thép chở quân được cải tạo từ xe tăng T-62M của Nga bị thu giữ.

"Pháo chính 115mm của xe tăng đã được tháo bỏ, và phần tháp pháo được bổ sung thêm một lớp giáp chống UAV. Toàn bộ khung của xe tăng cũng được bọc trong lồng sắt để bảo vệ khỏi UAV và đạn chùm. Khi loại bỏ các bộ phận không cần thiết, xe tăng này đã chở thành một xe bọc thép chở quân (APC) với sức chứa tối đa 6 binh lính", phía Ukraine cho biết.

Quân đội Ukraine biến xe tăng T-62 của Nga thành xe bọc thép chở quân. Video: Militarnyi

Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx tiết lộ, quân đội Ukraine đã thu giữ được khoảng 46 xe tăng T-62 của Nga kể từ đầu cuộc xung đột. Tuy vậy, do tình trạng thiếu hụt phụ tùng, hầu hết các xe tăng này sẽ được cải tạo thành phương tiện chuyên chở bộ binh.

Trên thực tế, các kỹ sư của Ukraine đã có rất nhiều "tác phẩm đặc biệt" được tạo ra từ các phương tiện thu giữ của đối thủ. Hồi tháng 8 năm nay, Lữ đoàn Số 57 của Ukraine đã lắp đặt thành công tháp pháo của xe tăng T-72 vào khung gầm của pháo tự hành Msta-S.

Xe tăng T-62 được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960 để đối phó mẫu FV4201 Chieftain của Anh và M60 Patton Mỹ. Những chiếc cuối cùng được xuất xưởng năm 1975.

Là phiên bản cải tiến sâu từ xe tăng chủ lực T-55, xe tăng T-62 có thiết kế “thời thượng” ở thời điểm ra mắt, với trọng tâm thấp, kích thước nhỏ và hỏa lực vượt trội. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn hiện nay, xe tăng T-62 với hệ thống hỏa lực pháo 115mm đã không còn đủ khả năng tác chiến với các loại thiết giáp hiện đại.