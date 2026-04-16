Chuyên trang quân sự TWZ ngày 15/4 đưa tin, quân đội Đức mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh xe tăng hạng nhẹ Wiesel "nhảy dù" từ máy bay vận tải A400M. Dù Wiesel được biết tới với kích thước nhỏ gọn, có thể chui vừa trực thăng CH-53, nhưng đây là lần đầu tiên xe tăng này được triển khai theo kiểu "thả từ trên không".

Trong đoạn video, xe tăng Wiesel được đưa vào khoang của máy bay vận tải trong một chiếc lồng chuyên dụng, được gắn với hệ thống dù ATAX do hãng IrvinGQ sản xuất. Khi đến địa điểm chỉ định, chiếc lồng được thả ra từ cửa sau của máy bay, rồi từ từ tiếp đất bằng 3 chiếc dù lớn. Sau khi tiếp đất, các binh sĩ có thể di chuyển xe tăng Wiesel ngay lập tức.

Xe tăng Wiesel của Đức "nhảy dù" từ máy bay vận tải quân sự. Video: TWZ

Theo đại diện quân đội Đức, mục tiêu của nước này là giúp các xe tăng Wiesel tiếp đất trong bán kính 200m so với khu vực chỉ định, qua đó tạo ra một phương án đổ bộ đường không mới.

Wiesel là dòng xe tăng hạng nhẹ của quân đội Đức, có trọng lượng từ 2,5 - 4 tấn, kíp vận hành 2 người, có thể di chuyển ở tốc độ 70 - 80 km/h nhờ kích thước nhỏ gọn. Do có kích thước nhỏ, xe tăng này chỉ mang theo một số lượng vũ khí nhất định tùy theo phiên bản, nhưng có thể sử dụng được pháo tự động 20mm và tên lửa chống tăng.

Vì ưu tiên sự linh hoạt, Wiesel sở hữu lớp giáp bảo vệ rất mỏng, chỉ có thể chống lại các loại đạn bộ binh thông thường. Phương tiện này không được thiết kế để đối đầu trực diện với xe tăng hay vũ khí hạng nặng của đối phương.