Ngày 19/12, tập đoàn FPT khởi công dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo - AI tại phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Dự án này là một trong những công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trung tâm nghiên cứu AI tại tỉnh Gia Lai được định hướng trở thành hạt nhân phát triển công nghệ và kinh tế tri thức của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đồng thời thu hút đầu tư, doanh nghiệp và nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Khi đi vào vận hành ổn định, Trung tâm nghiên cứu AI dự kiến sẽ là nơi làm việc và nghiên cứu lâu dài của khoảng 4.000 - 5.000 chuyên gia, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Trí tuệ nhân tạo - AI đang là một trong những lĩnh vực được tập đoàn FPT tập trung đầu tư.

AI đang là một trong những lĩnh vực được FPT tập trung đầu tư. Theo FPT, sau 1 năm tập đoàn tiên phong đầu tư 200 triệu USD trong 2024, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy AI đầu tiên tại Việt Nam, với năng lực tính toán đạt top 38 thế giới và sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến mọi tổ chức tại Việt Nam để thực hiện hóa giấc mơ làm chủ AI Việt Nam.

Cùng ngày 19/12, FPT và UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Cũng là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu có quy mô khoảng 8,94 ha, tổng vốn đầu tư hơn 138 tỷ đồng. Tại khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, FPT giữ vai trò nhà đầu tư hạ tầng, đơn vị kiến tạo và vận hành hệ sinh thái công nghệ số.

Theo đó, FPT đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và thân thiện với môi trường. Trên nền tảng hạ tầng này, FPT định hướng phát triển Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu thành không gian làm việc - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo dài hạn, ưu tiên thu hút doanh nghiệp phần mềm, AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, IoT và an ninh mạng, qua đó hình thành hệ sinh thái công nghệ số tập trung, góp phần thúc đẩy kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đánh giá: Dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu có ý nghĩa quan trọng trong tạo lập nền tảng hạ tầng kỹ thuật, không gian phát triển, môi trường đầu tư cho hoạt động công nghệ số tại địa phương.

Theo ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, việc khởi công mới dự án là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là FPT cần sớm triển khai các dự án công nghệ số, CNTT giai đoạn tiếp theo và thu hút các nhà đầu tư khác cùng tham gia ngay từ lúc này. Lễ khởi công dự án hôm nay mở ra một giai đoạn phát triển mới, thể hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại diện FPT khẳng định tập đoàn cam kết sẽ triển khai các dự án mới khởi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cũng nhằm góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các công nghệ chiến lược, như VietNamNet đã thông tin, sáng ngày 19/12, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT trực thuộc Bộ KH&CN đã ra mắt 2 trung tâm đào tạo chuyên sâu, trong đó có Trung tâm đào tạo AI chuyên sâu.

Theo PTIT, việc thành lập Trung tâm đào tạo AI chuyên sâu xuất phát từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò của các cơ sở giáo dục đại học với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo.

Tiến sĩ Trần Tiến Công, Trưởng bộ môn AI, Trưởng trung tâm đào tạo AI chuyên sâu phát biểu tại sự kiện ra mắt 2 trung tâm đào tạo chuyên sâu.

Tiến sĩ Trần Tiến Công, Trưởng bộ môn AI, người vừa được lãnh đạo PTIT tin tưởng giao trọng trách Trưởng trung tâm đào tạo AI chuyên sâu cho biết, Trung tâm sẽ tập trung đào tạo chuyên sâu, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho sinh viên, kỹ sư và đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực AI, gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, xã hội.

“Thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn của PTIT xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo theo hướng chuyên sâu, linh hoạt và cập nhật, bảo đảm nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời tăng cường học tập thông qua dự án, phòng thí nghiệm và các bài toán thực tế”, Tiến sĩ Trần Tiến Công chia sẻ thêm.