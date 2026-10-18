Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai; Bầu Đức nói 'không dám liều nữa'; tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở rộng sang hạ tầng; mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt... là những tin tức chú ý trong tuần.

Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai

Sau khi chấp hành xong hình phạt trong vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan được Quốc Cường Gia Lai thông qua nghị quyết thay con trai làm người đại diện theo pháp luật.

Cổ phiếu QCG tăng kịch trần trong phiên 14/10. Trong khi đó, VN-Index giảm mạnh, thanh khoản thấp và nhiều cổ phiếu tiếp tục bị giảm sâu.

Bầu Đức sau hơn một thập kỷ tái cơ cấu: Áp lực trả nợ, 'không dám liều nữa'

Sau hơn một thập kỷ tái cơ cấu và gồng gánh trả nợ, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm chủ tịch đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý cả về kết quả kinh doanh lẫn sức khỏe tài chính.

Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ đồng trong hai quý đầu năm 2026. Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nông nghiệp, song vẫn đối mặt với áp lực nợ vay và nhu cầu vốn lớn.

Tại hội thảo về chiến lược phát triển cà phê ngày 16/3/2026, ông Đức chia sẻ rằng những trải nghiệm thành công và thất bại khiến ông cân nhắc kỹ hơn các quyết định đầu tư. “Tôi là một người rất lì lợm, liều mạng nhưng xin thưa, giờ tôi không dám nữa”, ông nói.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở rộng sang hạ tầng: 5 metro, 700.000 tấn thép ray, 200 đoàn tàu

Chỉ trong một ngày, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng ký các hợp đồng lớn liên quan đến đường sắt đô thị và sản xuất thép.

Việc Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch, đồng thời phát triển đường sắt đô thị, sản xuất thép ray và hợp tác với các tập đoàn công nghệ quốc tế cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới tham gia nhiều khâu trong chuỗi giá trị hạ tầng, từ vật liệu đến triển khai công trình.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng dồn lực vào hạ tầng. Ảnh: HH

Tỷ phú Trần Đình Long có thêm nghìn tỷ, cổ đông thép đón nhiều tin vui

Theo Forbes, tính đến cuối ngày 14/10, tài sản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG), tăng thêm 40 triệu USD, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng, lên 2,3 tỷ USD. Ông Long xếp thứ 1.752 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Nhóm cổ phiếu thép cũng đón nhiều thông tin tích cực từ tiêu thụ, giá bán và triển vọng lợi nhuận.

ADB bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia mới của ADB tại Việt Nam. Ông chính thức nhậm chức tại Hà Nội từ hôm nay, 16/10.

Ông Roberts sẽ lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ADB tại Hà Nội và phụ trách các hoạt động, đối thoại chính sách và quan hệ đối tác của ngân hàng tại Việt Nam.

Một lãnh đạo PNJ xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Thông tin từ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hội đồng Quản trị (HĐQT) doanh nghiệp đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đào Trung Kiên.

Sau 4 năm đảm nhiệm vị trí này, ông Kiên sẽ từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT để dành toàn bộ thời gian cho công tác điều hành tại doanh nghiệp.

Nón Sơn nói gì về thông tin nợ thuế 2,54 tỷ đồng?

Sau khi bị nêu tên trong danh sách nợ thuế hơn 2,54 tỷ đồng tại TPHCM, đại diện Nón Sơn cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời giải thích nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ.

Nón Sơn là thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực cung ứng mũ bảo hiểm và mũ thời trang, quen thuộc với người tiêu dùng tại TPHCM.

Quy định mới: Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025 (gọi tắt là Nghị định số 24/2012).

Theo quy định mới, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì mức từ 20 triệu như trước. Quy định này có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Chủ sở hữu chung cư chục năm chưa ai nhắc đóng thuế: Thuế Hà Nội chỉ rõ cách xử lý

Nhiều người sở hữu căn hộ chung cư băn khoăn liệu mình có phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay không, nhất là khi đã sinh sống tại căn hộ nhiều năm nhưng chưa nhận được thông báo thuế.

Theo Thuế TP Hà Nội, việc xác định người nộp thuế căn cứ vào quy định pháp luật và từng trường hợp cụ thể.

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày

Ngày 12/10, Bộ Tài chính có văn bản gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế xử lý dứt điểm thủ tục giải thể trong 1-2 ngày làm việc và quy định rõ trách nhiệm phản hồi của cơ quan quản lý.

Chuyển EVN, PVN, TKV về Bộ Công Thương: Chờ chỉ đạo của Bộ Chính trị

Về đề xuất chuyển EVN, PVN, TKV và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị sau khi Bộ Tài chính hoàn thiện và báo cáo về Đề án tái cấu trúc EVN.

Nội dung trên được nêu trong văn bản hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.