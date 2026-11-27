Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, TP Cần Thơ hỗ trợ vốn, bò giống, nhà ở và đầu tư hạ tầng, giúp đồng bào Khmer cải thiện sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Trao sinh kế, tạo động lực thoát nghèo

Tại xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, các mô hình chăn nuôi bò và chương trình hỗ trợ nhà ở đang góp phần cải thiện đời sống nhiều hộ đồng bào Khmer.

Gia đình bà Sơn Thị Anh (52 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp) từng thuộc diện hộ nghèo. Không có đất sản xuất, vợ chồng bà chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh.

Thông qua các chương trình hỗ trợ, gia đình bà được tiếp cận khoản vốn 13 triệu đồng, trong đó có 3 triệu đồng hỗ trợ, để mua bò sinh sản.

Nhờ chăm sóc và tích lũy kinh nghiệm, đàn bò phát triển lên gần 10 con. Sau khi bán một số con, gia đình có thêm vốn để trang trải cuộc sống và tái đầu tư sản xuất.

Gia đình bà Sơn Thị Anh (ấp An Nghiệp) có thêm điều kiện phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn hỗ trợ và bò giống

Bên cạnh đó, bà Anh còn được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở. Kết hợp với tiền tích góp và sự giúp đỡ của người thân, gia đình đã có căn nhà kiên cố.

“Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhà ở, con giống, vốn làm ăn nên gia đình tôi mừng lắm. Trước đây, vợ chồng phải đi làm mướn khắp nơi, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ có bò để nuôi, có nhà để ở nên gia đình đỡ vất vả hơn”, bà Anh hồ hởi.

Cán bộ xã, ấp đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Sơn Thị Anh, hộ Khmer được hỗ trợ vốn phát triển chăn nuôi và xây dựng nhà ở

Cũng tại ấp An Nghiệp, gia đình bà Ngô Thị Mỹ Loan, người dân tộc Khmer, được hỗ trợ vay vốn mua 2 con bò cái để phát triển chăn nuôi.

Trước đây, vợ chồng bà chủ yếu làm thuê, không có đất sản xuất, thu nhập phụ thuộc vào công việc hằng ngày. Trong khoản vốn được tiếp cận, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 3 triệu đồng, phần còn lại trả lãi chưa đến 100.000 đồng mỗi tháng.

“Nhà nước cho không mình 3 triệu đồng, số tiền còn lại thì đóng lãi chưa tới 100.000 đồng/tháng. Nhờ vậy, gia đình có điều kiện mua bò phát triển chăn nuôi mà không phải chịu áp lực lớn về vốn”, bà Loan cho biết.

Theo bà Loan, hai con bò là tài sản có giá trị, đồng thời mở ra cơ hội tạo thêm thu nhập nếu chăn nuôi thuận lợi. Gia đình đang tập trung chăm sóc để bò sinh sản, từng bước phát triển đàn bò nhằm dần ổn định cuộc sống.

Đồng bộ chính sách, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào Khmer

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều hộ Khmer trên địa bàn xã Nhơn Mỹ tiếp tục được hỗ trợ thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

Điển hình là hộ anh Kim Em. Anh cho biết, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào công việc làm hồ của anh và nghề bán bún, hủ tiếu của vợ. Thu nhập của hai vợ chồng không ổn định, trong khi phải lo chi phí sinh hoạt và nuôi hai con ăn học. Tài sản gia đình chỉ có nền đất để cất nhà, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Đầu năm nay, gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ 2 con bò cái để phát triển chăn nuôi. Anh Em cho biết rất phấn khởi trước sự quan tâm, hỗ trợ này và xem đây là cơ hội để gia đình từng bước cải thiện kinh tế.

“Tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ bò. Vợ chồng sẽ cố gắng chăm sóc, tìm cỏ cho bò ăn, nuôi dưỡng để bò sinh sản, nhân đàn. Hiện điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc buôn bán cũng không thuận lợi nên tôi mong đàn bò phát triển tốt. Sau này, nếu bò sinh được một, hai con, gia đình có thể bán để có thêm tiền xoay xở cuộc sống”, anh Kim Em chia sẻ.

Anh Kim Em chăm sóc bò giống được chính quyền địa phương hỗ trợ trong năm 2026

Tương tự, anh Thạch Đương được hỗ trợ nhà ở và 2 con bò cái đầu năm 2026. Trước đó, gia đình chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh.

Hiện anh vẫn đi hái, bẻ dừa và cắt cỏ thuê, mỗi ngày còn khoảng 200.000 đồng sau khi trừ chi phí xăng xe. Ngoài thời gian làm thuê, anh dành công sức chăm sóc bò, tìm nguồn thức ăn để phát triển chăn nuôi.

Theo anh Đương, hai con bò đã được phối giống và gia đình đang chờ kết quả. Anh hy vọng đàn bò sớm sinh sản để có thêm nguồn thu nhập, giảm dần sự phụ thuộc vào công việc làm thuê.

“Được Nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ nhà ở, bò giống, cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn, có thêm điều kiện để vươn lên. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn bò thật tốt, chờ bò sinh sản để phát triển chăn nuôi, cải thiện kinh tế gia đình”, anh Đương nói.

Cán bộ xã, ấp đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Thạch Đương, hộ Khmer được hỗ trợ nhà ở và 2 con bò cái để phát triển chăn nuôi, cải thiện kinh tế

Theo ông Kim Dũng, Bí thư, Trưởng ban nhân dân ấp An Nghiệp, việc lựa chọn các hộ thụ hưởng chính sách được địa phương thực hiện trên cơ sở rà soát hoàn cảnh, điều kiện sản xuất và ý chí vươn lên của từng gia đình.

Địa phương ưu tiên những hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và quyết tâm làm ăn để hỗ trợ con giống, vốn và nhà ở phù hợp. Qua thực tế, nhiều hộ sau khi được hỗ trợ đã biết tận dụng nguồn lực, chủ động phát triển sản xuất, từng bước cải thiện kinh tế gia đình.

“Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chăm lo sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Những hộ đã vươn lên sẽ là động lực để các hộ còn khó khăn học tập, làm theo”, ông Dũng cho hay.

Đồng bộ chính sách, nâng cao chất lượng đời sống

Theo ông Cao Minh Thơm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, chương trình là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng đối tượng và phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Trước đây, trên địa bàn xã có những khu vực được thụ hưởng chính sách theo phân loại vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay, phạm vi địa bàn thuộc diện này đã thu hẹp. Qua quá trình triển khai, địa phương ghi nhận đời sống người dân từng bước được nâng lên, số hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm.

Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, chia sẻ về kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer trên địa bàn

"Không chỉ hỗ trợ trực tiếp về vốn, cây trồng, vật nuôi và nhà ở, các chương trình còn góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên của người dân. Nhiều hộ đã biết tính toán phương án sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ, kết hợp lao động, chăn nuôi để tạo thêm thu nhập.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường được bê tông hóa, cầu giao thông được xây dựng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và học tập của học sinh. Những công trình thiết thực này không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, giao thương", ông Cao Minh Thơm cho biết.

Một trong những nhiệm vụ được xã Nhơn Mỹ chú trọng là hỗ trợ đồng bào Khmer tiếp cận chuyển đổi số. Theo ông Cao Minh Thơm, đối với một bộ phận người dân có trình độ học vấn và khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế, việc sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến vẫn là thách thức.

Để từng bước khắc phục, xã phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức hướng dẫn người dân theo phương thức cầm tay chỉ việc, giúp bà con làm quen với thiết bị, ứng dụng công nghệ và thực hiện các thao tác cần thiết. Các tổ chức đoàn thể cũng được quan tâm hỗ trợ phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn.

Đây là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả của quá trình chuyển đổi số.

Các tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân xã Nhơn Mỹ

Song song với hỗ trợ phát triển kinh tế, xã Nhơn Mỹ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, người có uy tín trong cộng đồng, các vị sư và ban quản trị chùa Khmer được địa phương phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động bà con. Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng, họ trở thành cầu nối quan trọng, đưa các chính sách đến gần hơn với người dân.

Theo ông Cao Minh Thơm, những người có uy tín đã đóng góp tích cực trong việc vận động đồng bào chấp hành chủ trương, chính sách, tham gia các phong trào tại địa phương và chủ động phát triển kinh tế gia đình. Chính quyền thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, khen thưởng nhằm khích lệ những đóng góp thiết thực này.

Hướng đến sinh kế bền vững, nâng cao đời sống đồng bào Khmer Ông Cao Minh Thơm, thời gian tới, xã Nhơn Mỹ tiếp tục tập trung triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và nâng cao nhận thức cho đồng bào Khmer. Đặc biệt, địa phương quan tâm tạo điều kiện cho con em đến trường, khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển đổi phương thức canh tác phù hợp. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, định hướng đặt ra là phát triển các mô hình sản xuất xanh, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả; đồng thời củng cố các tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP, thương mại điện tử và chuỗi giá trị hàng hóa. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và tinh thần chủ động vươn lên của người dân, các chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

H.Thanh