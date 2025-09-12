Binh sĩ Ba Lan. Ảnh: EPA

Theo BBC, rạng sáng 10/9, 3 UAV của Nga đã bị bắn hạ sau khi xâm phạm không phận Ba Lan. Những UAV khác rơi xuống đất và sau đó được tìm thấy ở miền đông Ba Lan. Warsaw đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp để thảo luận về vụ việc này. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 19h tối nay (12/9).

Để ứng phó với diễn biến mới, Hà Lan và Cộng hòa Séc tuyên bố sẽ điều lực lượng phòng thủ tới Ba Lan, trong khi Lithuania sẽ tiếp nhận một lữ đoàn Đức.

Đức tuyên bố, nước này sẽ tăng cường hiện diện dọc biên giới phía đông của NATO, mở rộng hoạt động tuần tra trên không ở Ba Lan. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron thông báo, Paris sẽ điều 3 máy bay chiến đấu Rafale tới Ba Lan để bảo vệ không phận quốc gia này. Người đứng đầu nước Pháp tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga".

Phát biểu trước Quốc hội Ba Lan ngày 11/9, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã liệt kê các đề nghị hỗ trợ từ các nước đối tác, trong đó Hà Lan sẽ triển khai hệ thống phòng không, pháo binh và 300 binh sĩ, CH Séc sẽ cử trực thăng và 100 binh sĩ. Ngoài ra, Anh và Pháp có thể triển khai máy bay để bảo vệ sườn phía đông của NATO.

Trước đây, UAV và tên lửa Nga từng đi vào không phận của một số nước thuộc NATO nhưng vụ việc ngày 10/9 là sự cố nghiêm trọng nhất kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điện Kremlin cho biết không có bình luận gì thêm về những cáo buộc Nga cố tình gây căng thẳng ở Ba Lan.

Ba Lan, Phần Lan, Estonia, Lithuania và Latvia đều nằm dọc khu vực biên giới phía đông của NATO với Nga.