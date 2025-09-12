"Trước đó chúng tôi đã thảo luận với phía Ukraine về việc đầu tư vào UAV đánh chặn, nhưng nay chúng tôi càng quan tâm tới vấn đề này hơn”, một nhà ngoại giao quân sự châu Âu giấu tên chia sẻ với tờ Kyiv Independent.

“Chúng tôi cần chuẩn bị cho xung đột, đây là lúc cao điểm học hỏi từ Ukraine”, một nguồn tin khác nhấn mạnh.

UAV đánh chặn có giá 2.000 USD của Ukraine. Ảnh: Prytula Foundation

Ông Bohdan Popov, người đứng đầu phòng phân tích thuộc công ty cố vấn quốc phòng Triada Trade Partners của Ukraine cho hay, chỉ vài giờ sau vụ không kích của Nga nhằm vào Ukraine trong đêm 9/9, rạng sáng 10/9, công ty ghi nhận sự gia tăng nhu cầu mua các thiết bị đánh chặn UAV và hệ thống tác chiến điện tử. Trong sự việc, Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga xâm phạm không phận nước này và 4 chiếc đã bị bắn hạ.

Phân tích của Triada Trade Partners cho thấy, nhu cầu mua hàng gia tăng không chỉ đến từ Ba Lan, mà còn từ các công ty ở Đức, Đan Mạch và các nước vùng Baltic.

“Các nước NATO đang tìm kiếm giải pháp. Nhu cầu lớn nhất hiện tập trung vào những UAV đánh chặn mới mà Ukraine đã sản xuất khoảng 3 tháng trước và lần đầu tiên được Tổng thống Volodymyr Zelensky giới thiệu”, ông Popov nói thêm.

Trên thực tế, các nước châu Âu phần lớn không có sự chuẩn bị cho cuộc chiến UAV, do đó họ đang phải nhanh chóng tìm kiếm những UAV đã được thực nghiệm ở Ukraine để làm giải pháp đối phó.

Bên cạnh đó, các quốc gia phương Tây còn thiếu công nghệ giá rẻ để bắn hạ UAV, trong khi tích trữ hàng loạt vũ khí đắt đỏ chuyên tiêu diệt những mục tiêu giá trị cao như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Điển hình, mỗi tên lửa Sidewinder của Mỹ có giá khoảng 400.000 USD, trong khi các UAV giá rẻ của Nga như UAV mồi nhử Gerbera chỉ có giá khoảng 10.000 USD/chiếc.

Theo các nhà sản xuất, UAV đánh chặn của Ukraine đạt tốc độ và độ cao vượt xa UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) với chi phí sản xuất là 5.000 USD/chiếc.

Dù nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ các công ty và quân đội nước ngoài, song các nhà sản xuất Ukraine không khỏi nghi ngờ về triển vọng xuất khẩu UAV. Bởi theo lý thuyết, Ukraine có thể xuất khẩu UAV nhưng cần có sự cho phép từ Văn phòng kiểm soát xuất khẩu của chính phủ nhằm giới hạn những thông tin bí mật trong vũ khí bán cho nước ngoài.

Theo ông Popov, nếu nhu cầu mua UAV đánh chặn gia tăng trên thị trường quốc tế, chính quyền Kiev có thể cho phép các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine xuất khẩu thêm sản phẩm, cụ thể sang các nước láng giềng.

“Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai hoặc trong những tuần và tháng tới. Ukraine là giải pháp tốt nhất cho mọi câu hỏi về cách đối phó với Nga và phòng thủ trước các cuộc không kích của Nga”, ông Popov nhấn mạnh.