Warsaw cáo buộc đây là hành vi xâm phạm không phận Ba Lan “chưa từng có”. Tuy nhiên, Moscow chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên và Warsaw cũng chưa công khai bằng chứng.

Theo hãng tin RT, chia sẻ trên mạng xã hội X vào sáng sớm 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, quân đội nước này đã phản ứng trước “loạt hành vi xâm phạm không phận Ba Lan” và các vũ khí phòng vệ đã được sử dụng để chống lại nhiều vật thể.

Ukraine đánh chặn UAV Nga. Ảnh: RBC-Ukraine

“Tôi đã thông báo với Tổng thư ký NATO về tình hình hiện tại và những hành động chúng tôi đã triển khai để đối phó với các vật thể xâm phạm không phận quốc gia”, ông Tusk nói thêm.

Ông Tusk nhấn mạnh, ông vẫn đang duy trì “liên lạc liên tục” với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Bộ trưởng Quốc phòng Władyslaw Kosiniak-Kamysz.

Theo Warsaw, hệ thống radar của Ba Lan và các đồng minh đã theo dõi “hàng chục vật thể” trong vụ việc. Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho hay, những vật thể tình nghi là mối đe dọa đã “bị vô hiệu hóa” và một số vật thể nghi là UAV bị bắn hạ. Cũng theo ông, nhà chức trách đang triển khai hoạt động tìm kiếm nơi các mảnh vỡ rơi xuống.

Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan yêu cầu người dân ở các vùng phía đông Podlaskie, Mazowieckie và Lubelskie ở trong nhà trong quá trình quân đội làm nhiệm vụ.

“Đây là hành vi vi phạm không phận Ba Lan chưa từng có tiền lệ và là mối đe dọa thực sự”, quân đội Ba Lan khẳng định.

Thông tin Ba Lan bắn hạ các UAV của Nga được công bố khi các lực lượng Moscow phóng nhiều UAV và tên lửa tấn công các mục tiêu ở miền tây và trung Ukraine lúc rạng sáng 10/9, gây nổ lớn ở Kiev, Rovno, Vinnitsa và Lviv.