"Không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy các UAV này có nguồn gốc từ Nga", Đại biện lâm thời của Nga ở Ba Lan Andrei Ordash chia sẻ với hãng thông tấn RIA-Novosti.

Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập ông Ordash tới làm việc.

Mái của một tòa nhà dân cư ở Wyryki, miền đông Ba Lan được cho bị hư hại sau vụ xâm nhập của UAV Nga. Ảnh: EPA

Đáng nói, Ba Lan đã yêu cầu kích hoạt Điều 4 trong Hiến chương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về tham vấn liên minh. Theo quy định của Điều 4, trường hợp một quốc gia thành viên cảm thấy bị một quốc gia khác hoặc một tổ chức khủng bố đe dọa, các nước thành viên NATO sẽ tiến hành tham vấn chính thức theo yêu cầu của thành viên bị đe dọa.

Trước đó, Ba Lan tuyên bố đã bắn hạ các UAV trong quá trình Nga triển khai không kích Ukraine. Sự kiện này có thể đánh dấu lần đầu tiên một nước thành viên NATO phá hủy tài sản quân sự của Nga trên lãnh thổ của mình. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng xác nhận, các UAV bị bắn hạ là của Nga dù ban đầu Warsaw né tránh nêu nguồn gốc của chúng.

Khi được hỏi về việc có phải UAV của Nga bị bắn hạ ở Ba Lan hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận, đồng thời yêu cầu phóng viên chuyển câu hỏi đến Bộ Quốc phòng Nga.

"Trong trường hợp này, chúng tôi không đưa ra bình luận. Việc này nằm ngoài thẩm quyền của chúng tôi. Hàng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và NATO đều cáo buộc Nga có hành động khiêu khích, nhưng lại không đưa ra được lý lẽ chứng minh”, ông Peskov nói.

Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, đã nhiều lần cáo buộc Nga cố tình dùng UAV thăm dò hoạt động của các hệ thống phòng thủ nước này. Trong những tuần gần đây, Warsaw còn thường xuyên công bố thông tin về những vụ xâm phạm không phận liên quan đến UAV.

Cụ thể, nhà chức trách Ba Lan tuyên bố đã phát hiện một UAV không vũ trang gần làng Polatycze, giáp biên giới với Belarus vào ngày 8/9 hay một UAV của Nga bị rơi ở miền đông Ba Lan vào ngày 20/8. Vào ngày 3/9, 2 chiếc UAV khác đã xâm phạm không phận Ba Lan nhưng không bị bắn hạ.

Ba Lan là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Warsaw đã cung cấp xe tăng, vũ khí hạng nặng và đạn dược cho Kiev.