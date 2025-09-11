Hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tầm bay của các máy bay không người lái (UAV) được Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào tổ hợp quân sự ở Ukraine không quá 700km. Nói cách khác, các UAV của Nga không đủ tầm bắn để vươn tới lãnh thổ Ba Lan.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẵn sàng tổ chức tham vấn với giới chức quân sự Ba Lan về vấn đề này.

Mảnh vỡ UAV được tìm thấy ở làng Bychhawka Trzecia gần Lublin. Ảnh: X

Trong đêm mùng 9/9, rạng sáng 10/9, Nga đã triển khai tấn công quy mô lớn vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại các khu vực Ivano-Frankovsk, Khmelnytsky và Zhytomyr cũng như tại các thành phố Vinnytsa và Lvov. Những doanh nghiệp này chuyên sản xuất và sửa chữa xe bọc thép, thiết bị hàng không cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Cuộc không kích của Nga đã nhắm vào nhà máy xe bọc thép Lvov và nhà máy sửa chữa máy bay Lvov (LDARZ), nơi sản xuất UAV tầm xa.

Cũng trong ngày 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo, nước này đã phát hiện 19 UAV xâm nhập không phận quốc gia trong đêm và bắn hạ 4 chiếc trong số đó. Thủ tướng Ba Lan không loại trừ khả năng sẽ có thêm vật thể bị bắn rơi được tìm thấy. Việc xác minh thông tin cũng "sẽ mất thời gian". Nhà chức trách Ba Lan đang tiếp tục tìm kiếm xác UAV bị bắn hạ và nhận dạng chúng.

Tìm thấy 16 UAV Nga ở Ba Lan

Theo tờ Pravda, tính đến tối ngày 10/9, 16 UAV Nga đã được tìm thấy trên lãnh thổ Ba Lan. Trong đó, một chiếc UAV đã rơi xuống khu vực của một đơn vị Phòng thủ lãnh thổ ở Nowe Miasto nad Pilicą, gần Warsaw. Báo cáo ban đầu cho thấy, các mảnh vỡ UAV không gây hư hại và UAV không mang theo thuốc nổ.

Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết thêm, một UAV khác được phát hiện trên cánh đồng tại Czyżów.

Tuy nhiên, các mảnh vỡ của UAV tại Bychhawka Trzecia gần Lublin đã gây hư hại cho mái của một tòa nhà nông trại.

Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan Adam Szłapka tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kích hoạt Điều 4 trong Hiến chương của tổ chức để tham vấn liên minh về phản ứng trước sự việc trên. Theo quy định của Điều 4, trường hợp một quốc gia thành viên cảm thấy bị một quốc gia khác hoặc một tổ chức khủng bố đe dọa, các nước thành viên NATO sẽ tiến hành tham vấn chính thức theo yêu cầu của thành viên bị đe dọa.