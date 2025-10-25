Trên nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội, các “mắt thần” (camera AI) được lắp đặt để ghi lại xe vượt đèn đỏ, người không đội mũ bảo hiểm hay đi sai làn đường.

Hệ thống camera được gắn trực tiếp trên cột đèn tín hiệu, có khả năng nhận diện biển số và hành vi của người điều khiển phương tiện, sau đó truyền dữ liệu về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố. Camera AI được kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và giảm thiểu vi phạm.

Camera AI được lắp đặt tại nút giao Giảng Võ - Cát Linh để giám sát, phạt nguội vi phạm. Ảnh: Vũ Hường

Chị Thuỳ Linh (phường Giảng Võ) chia sẻ: “Từ khi có camera AI, tôi thấy người tham gia giao thông có ý thức hơn. Nhiều người sợ bị phạt nguội nên đi đúng quy định. Bản thân tôi cũng vậy”.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cho thấy vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi phạm khi đi trên những tuyến đường có lắp đặt camera AI. Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người điều khiển phương tiện vẫn vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, lấn làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT...

Ghi nhận của PV tại nút giao Giảng Võ - Cát Linh, dù không phải giờ cao điểm, không khó để bắt gặp cảnh người điều khiển phương tiện tăng tốc khi đèn tín hiệu chuyển vàng, thậm chí quay đầu ngay tại khu vực có biển báo cấm.

Người đi xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ. Ảnh: Thuỳ Dung

Là một tài xế công nghệ, anh Minh Hiếu (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Dù có camera AI nhưng nhiều người vẫn vi phạm, nhất là vào giờ cao điểm. Tôi cũng từng như vậy, nhưng giờ sợ bị phạt nguội nên đã hạn chế hơn. Những lúc vội giao hàng cho khách, khi đèn đỏ còn 1-2 giây, tôi vẫn cố lách qua, dù biết là vi phạm”.

Anh cho biết thêm, bản thân chưa từng bị phạt nên đôi khi vẫn chủ quan. “Tôi nghĩ nếu ai bị phạt một lần rồi thì chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm”, anh Hiếu bày tỏ.

Bên cạnh đó, một số người tham gia giao thông thừa nhận không biết đến sự tồn tại của những “đôi mắt thần” nên theo thói quen, thấy đèn đỏ là vượt, có làn đường thoáng là đi vào không cần biết đó là làn dành cho xe ưu tiên.

Nhiều người tham gia giao thông lấn sang làn BRT dành riêng cho xe buýt nhanh. Ảnh: Vũ Hường



Một số ý kiến khác cho rằng, hệ thống camera AI chưa thể ghi nhận chính xác trong mọi tình huống. Camera chỉ nhận diện chuẩn xác khi phương tiện nằm trong góc quay đúng quy chuẩn; còn ở những vị trí lệch hướng hoặc bị che khuất, khả năng phát hiện vi phạm sẽ giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, việc nhiều người nghĩ rằng hệ thống camera mới trong giai đoạn thử nghiệm, chưa vận hành đồng bộ và xử phạt chính thức cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân vẫn chủ quan, chưa thực sự nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được hoàn thiện để công nghệ giám sát phát huy hiệu quả tối đa.

Xe máy đi xiên ngang làn xe buýt nhanh, gây cản trở dòng phương tiện. Ảnh: Thuỳ Dung

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, việc lắp đặt hệ thống camera AI là bước tiến trong quản lý, giúp hỗ trợ phát hiện, truy vết và xử lý vi phạm hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dù những ‘mắt thần’ camera thông minh có thể ghi lại mọi vi phạm, nhưng để xây dựng một đô thị văn minh, điều quan trọng vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.