Sáng 27/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau khi triển khai thí điểm hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm không thắt dây an toàn trên ô tô, trên một số diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện mánh khoé né phạt được các tài xế chia sẻ.

Theo đó, một số lái xe truyền tai nhau việc mua áo có vạch kẻ trông giống dây an toàn để qua mắt hệ thống giám sát và lực lượng chức năng.

Áo phông có hình dây đai an toàn trên ô tô được tài xế "mách nhau" sử dụng. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Cục CSGT khẳng định, việc mặc áo in hình dây an toàn không thể đánh lừa được camera AI. Khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ ngay lập tức trích xuất hình ảnh, video kèm đầy đủ thông tin như tuyến đường, thời gian và hành vi vi phạm. Dựa trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, cơ quan chức năng có thể xác định chính xác chủ phương tiện.

Hình ảnh được thu thập bởi camera AI. Ảnh: Đình Hiếu

Khác với camera thông thường, camera AI được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân tích, nhận diện và xử lý hình ảnh, video theo thời gian thực, nhờ đó nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện vi phạm.

Hệ thống này có thể nhận diện khuôn mặt, phát hiện hành vi, phân loại đối tượng, phương tiện và gửi cảnh báo. Đồng thời, các phần mềm ứng dụng cũng đang được nghiên cứu nhằm khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.

Đến nay, hệ thống camera AI của Cục CSGT đã có thể phát hiện gần 20 hành vi vi phạm và tiếp tục được đào tạo để nhận diện thêm nhiều hành vi khác.

Các trường hợp không thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện. Ảnh: C08

Cục CSGT nhấn mạnh, trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, dây đai an toàn ba điểm được xem là một trong những phát minh quan trọng nhất, đã cứu sống hàng triệu người tham gia giao thông.

Theo phân tích của đơn vị này, khi xe va chạm đột ngột ở tốc độ khoảng 50-60 km/h, dây đai sẽ tự động siết chặt, giữ người ngồi trên ghế, qua đó giảm thiểu chấn thương. Ngược lại, nếu không thắt dây an toàn, trong tình huống phanh gấp hoặc xe bị lật, người ngồi có thể bị hất văng về phía trước hoặc văng ra ngoài, dẫn đến chấn thương nặng, thậm chí tử vong.

Đối với các dòng xe hiện đại, dây đai an toàn còn được kết hợp với túi khí để tăng cường mức độ an toàn cho hành khách khi xảy ra va chạm.

Trước đó, Cục CSGT cho hay, đơn vị đang thí điểm lắp đặt khoảng 10 camera AI trên các tuyến giao thông nội đô Hà Nội và một số tuyến cao tốc. Riêng tại 2 camera AI thí điểm đặt trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội), chỉ trong nửa ngày đã ghi nhận hơn 1.700 trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt thêm hàng nghìn camera AI trên các tuyến cao tốc và nhiều tuyến đường khác trên cả nước.