Từ sáng 8/9, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) bắt đầu triển khai các tổ công tác đi xe mô tô dùng camera ghi hình các trường hợp ô tô con, xe khách, xe máy... đi vào làn khẩn cấp tại đường vành đai 3 trên cao.

CSGT sẽ triển khai đồng thời nhiều tổ đi mô tô hoặc ô tô trên tuyến vành đai 3, dùng camera chuyên dụng để ghi hình phương tiện vi phạm. Sau đó, báo biển kiểm soát phương tiện vi phạm cho tổ công tác đang làm nhiệm vụ ở các lối xuống vành đai 3 dưới thấp để dừng xe xử lý hoặc gửi thông báo phạt nguội.

Ghi nhận của PV, trong buổi sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện nhiều trường hợp ô tô đi vào làn khẩn cấp hoặc dừng đỗ, đón, trả khách tại nơi có biển cấm.

Như tài xế điều khiển ô tô khách mang BKS 29B-174.XX cho biết, mặc dù biết đoạn đường có biển cấm dừng, đỗ nhưng vẫn phải trả khách.

"Tôi chạy ô tô hợp đồng, khách muốn dừng thì tôi phải chiều lòng họ. Tôi cũng không nghĩ CSGT sử dụng máy quay chuyên dụng để ghi lại hành vi như vậy", nam tài xế cho biết.

Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi: Đón, trả khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng; đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Còn với trường hợp ô tô khách loại 16 chỗ vi phạm lỗi đi vào làn khẩn cấp, tài xế cho biết, do ô tô phía trước phanh gấp nên đã điều khiển xe vào 1 đoạn.

Tuy nhiên khi được CSGT cho xem lại hình ảnh mà camera nghiệp vụ ghi lại được thì nam tài xế không giải thích thêm. Nam tài xế đã bị tổ CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trung tá Hoàng Văn Bình - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, dù trên tuyến vành đai 3 đã được bổ sung nhiều camera phạt nguội nhưng các tổ công tác vẫn sử dụng xe mô tô đi tuần lưu, ghi hình như một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh tài xế vi phạm.

"Việc ghi hình trực tiếp như lời nhắc nhở tài xế luôn phải chấp hành, mọi hành vi vi phạm sẽ bị ghi hình và xử lý nghiêm", Trung tá Hoàng Văn Bình nhấn mạnh.