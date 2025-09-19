Sáng 19/9, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã triển khai 2 tổ công tác để hóa trang ghi hình và xử lý phụ huynh và học sinh vi phạm luật trật tự, an toàn giao thông.

Thay vì dừng xe vi phạm trên đường, cảnh sát sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình ở khu vực cổng trường và các bãi trông giữ xe, sau đó mời công an phường sở tại và nhà trường đến làm việc.

Tại ngõ 36A Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), cảnh sát đã ghi hình nhiều trường hợp học sinh vi phạm các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi... Các em học sinh vi phạm đều gửi phương tiện ở các bãi xe tự phát xung quanh trường học.

Bà Trần Thị Hòa - Chủ bãi trông giữ xe tự phát tại khu vực ngõ 36A Phạm Văn Đồng - cho biết, thường ngày, gia đình bà trông khoảng 50 - 70 xe cho học sinh của trường THPT Nguyễn Huệ, THCS - THPT Hà Thành... Chủng loại xe được trông giữ rất đa dạng từ xe đạp, xe đạp điện, xe máy 50CC đến xe máy 125CC.

"Tôi trông xe thu tiền lượt hoặc vé tháng tùy theo nhu cầu của học sinh, trong số này, tôi biết nhiều em đi xe máy khi chưa đủ tuổi nhưng vì thương các cháu không có chỗ gửi xe nên tôi vẫn nhận trông", bà Trần Thị Hòa nói.

Công an phường Nghĩa Đô và Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã yêu cầu bà Trần Thị Hòa ký cam kết không trông xe máy trên 50CC cho học sinh. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng làm việc với 4 chủ bãi trông giữ xe tự phát khác trên địa bàn.

Không chỉ kiểm tra ở bên ngoài nhà trường, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) còn kiểm tra bãi trông giữ xe bên trong trường THCS - THPT Hà Thành, phát hiện 9 trường hợp học sinh điều khiển xe trên 50CC.

Em Phạm K.L. (16 tuổi, học sinh lớp 11) cho biết, em đã mượn xe máy 110CC của anh trai để đi học. Quá trình mượn xe, bố mẹ em đều biết nhưng không ngăn cản.

"Em biết việc mình điều khiển xe trên 50CC khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe là sai, gây mất an toàn giao thông nhưng vì bố mẹ đi làm từ sớm nên không có người chở đi học", em Phạm K.L. nói.

Tổ CSGT lập biên bản với các trường hợp vi phạm, đồng thời, tạm giữ phương tiện rồi mời phụ huynh học sinh lên đơn vị để làm rõ hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Bà Đinh Thị Dung - Phó Hiệu trưởng Trường THCS- THPT Hà Thành - cho biết, từ đầu năm học mới, nhà trường đã tuyên truyền, nhắc nhở đến phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên nhiều gia đình lấy lí do có kinh tế khó khăn chưa đổi phương tiện dưới 50CC cho học sinh đến trường.

"Sau lần phối hợp tuyên truyền với Đội CSGT đường bộ số 6 và Công an phường Nghĩa Đô, nhà trường sẽ mời trực tiếp các phụ huynh vẫn giao xe trên 50CC cho con điều khiển đến trường để nhắc nhở", bà Đinh Thị Dung nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Quốc Huy - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) - cho biết, việc ghi hình xử lý tận trường học bảo đảm sự an toàn cho học sinh và lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời, việc phối hợp cùng công an cơ sở, nhà trường sẽ chỉ ra những tồn tại hạn chế như học sinh vẫn đi xe đến trường, gửi xe trong trường hoặc các hộ dân gần trường... từ đó có biện pháp xử lý triệt để.