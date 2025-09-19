Tối 18 rạng sáng 19/9, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai tuần tra kiểm soát kết hợp xử lý ô tô tải chở vật liệu xây dựng vi phạm các lỗi gây rơi vãi, quá tải, quá khổ... tại khu vực ngã tư Giảng Võ - La Thành (Hà Nội).

Hơn 21h, tổ công tác phát hiện ô tô tải BKS 29K-161.XX do tài xế Nguyễn V.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, có dấu hiệu quá tải nên dừng xe để kiểm tra.

Sau khi cân tải trọng xe, cảnh sát phát hiện ô tô chở quá tải từ 10 - 30%.

Trình bày với cảnh sát, tài xế Nguyễn V.T. cho rằng, mình vi phạm là do người lái máy xúc chất hàng lên xe đã sơ xuất múc quá nhiều đất.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế T. với lỗi: Điều khiển xe chở vượt tải trọng cho phép từ 10% đến 30%; mức phạt từ 800 - 1 triệu đồng. Đồng thời, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt với lỗi: Giao xe cho người làm công điều khiển vi phạm chở quá tải từ 10% đến 30%, mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Ngoài ra, tổ CSGT còn phát hiện những trường hợp tài xế điều khiển ô tô chở vật liệu xây dựng gây rơi vãi ra đường, như trường hợp tài xế tài xế Phạm T.T. (SN 1984, trú tại Hà Nội).

Tài xế này cho biết, do bạt che ở thùng hàng đằng sau ô tô mới bị hỏng nên gây rơi vãi ra đường. Sau đêm nay, tài xế T. sẽ đưa đi sửa chữa ngay hư hỏng.

Đáng chú ý, ngay khi phát hiện có lực lượng CSGT xử lý vi phạm, các tài xế ô tô "hổ vồ" đã thông báo cho nhau để tìm tuyến đường khác né tránh hoặc dừng xe không tiếp tục di chuyển. Tổ công tác đã phải áp dụng biện pháp tuần tra kết hợp với hóa trang để ghi hình ô tô vi phạm.

Quá trình tuần tra, CSGT phát hiện ô tô bơm bê tông mang BKS T12-528.XX đi ngược chiều từ phố Ngọc Khánh ra Giảng Võ. Xe đi ngược chiều khoảng 30 mét thì bất ngờ lùi lại về phố Ngọc Khánh. Lúc này, trên đường có đông phương tiện đi lại, hành động đi ngược chiều của tài xế tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Tài xế Hà V.T. (SN 1990, quê tại Lào Cai) cho biết, do chủ quan chỉ đi quãng đường ngắn nên bất chấp nguy hiểm để đi ngược chiều đường.

Tài xế T. tỏ ra ngỡ ngàng khi biết mức phạt với hành vi đi ngược chiều đường là 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

"Lương của tôi một tháng chỉ có 5 triệu đồng, nếu bị phạt 19 triệu thì có lẽ đây là bài học nhớ mãi", tài xế T. nói.

Trung tá Nguyễn Khắc Bốn - Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, quá trình xử lý các trường hợp ô tô chở vật liệu xây dựng vi phạm, lực lượng CSGT gặp rất nhiều khó khăn. Do các tài xế biết mức phạt cao nên có tình chây ỳ không xuất trình giấy tờ của người lái và phương tiện hoặc tìm cách báo cho nhau để né tránh.

"Tuy nhiên bằng nhiều biện pháp như tuần tra, hóa trang ghi hình... Đội CSGT đường bộ số 3 cương quyết xử phạt các trường hợp vi phạm", Trung tá Bốn khẳng định.