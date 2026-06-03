Video một nhóm người bất ngờ chui ra từ cống ngầm lúc giữa đêm. Video: The Guardian

Theo báo The Guardian, cuộc điều tra được tiến hành sau khi nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhóm người trèo ra khỏi hệ thống cống ngầm khắp thành phố, tất cả đều vào giữa đêm.

Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) ngày 2/6 ra thông báo với nội dung: "Để đảm bảo không có mối đe dọa nào đối với công chúng, NYPD đã cử các sĩ quan thuộc Đội Dịch vụ Khẩn cấp được đào tạo bài bản, đi vào hệ thống cống ngầm để chắc chắn rằng không có vật gì bất chính bị bỏ lại. Họ đã không tìm thấy gì cả.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường của thành phố, đơn vị quản lý hệ thống cũng đã vào kiểm tra và dường như không tìm thấy thiệt hại nào đối với thiết bị hệ thống cống ngầm". Hiện, chưa có vụ bắt giữ hay thương tích nào được báo cáo.

Một quan chức hành pháp cấp cao Mỹ nói, các nhà điều tra đang xem xét giả thuyết những người đàn ông đó chui xuống cống để tìm kiếm những vật có giá trị bị rơi xuống dưới.

Theo NBC New York, lần đầu tiên, cảnh sát được báo cáo về hoạt động bất thường này vào khoảng 23h ngày 27/5. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy 8 người tháo nắp một ống cống gần Đại lộ McDonald và Colin Place ở khu Gravesend, Brooklyn.

NYPD cho hay, những người này được nhìn thấy trồi lên từ dưới cống khoảng ba giờ sau đó. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy 8 người trèo ra khỏi hệ thống cống và thay quần áo bên cạnh một số xe ô tô đang đậu.

Khoảng hai giờ sau báo cáo ban đầu ở Gravesend, cảnh sát nhận được một cuộc gọi khác về hành động tương tự của một số người ở gần đường Heyward và Bedford ở Williamsburg, Brooklyn.

Các nhà chức trách cho biết, khoảng 2,5 giờ sau nhóm người trên xuất hiện rồi lên xe và lái đi. Video do Williamsburg 365 thu được cho thấy 7 người trèo ra khỏi cống ngầm, người cuối cùng đóng nắp lại phía sau.