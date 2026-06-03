Ông Bill Pulte. Ảnh: Press Pool

Theo CNN, ông Pulte, một doanh nhân giàu có trở thành giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, dường như là một lựa chọn bất thường nếu xét đến việc ông thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo quốc gia.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả ông Pulte là người có “kinh nghiệm sâu rộng trong việc quản lý những vấn đề nhạy cảm nhất ở Mỹ, sự an toàn và ổn định của thị trường và hơn 10 nghìn tỷ USD tại Fannie Mae/Freddie Mac, một sự tăng trưởng đáng kể so với chỉ 12 tháng trước”.

Với vai trò quyền Giám đốc DNI, ông Pulte sẽ điều phối công việc của 18 cơ quan tình báo thuộc chính phủ liên bang Mỹ và chịu trách nhiệm biên soạn báo cáo tình báo hàng ngày cho ông Trump.

Ông Pulte thay thế bà Tulsi Gabbard sau khi nữ quan chức này thông báo vào tháng trước rằng bà sẽ từ chức để hỗ trợ chồng trong cuộc chiến chống lại “một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp”.

Lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện Chuck Schumer đã chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump lựa chọn ông Bill Pulte làm quyền giám đốc tình báo quốc gia.

Phát biểu tại Thượng viện hôm 2/6, ông Schumer mô tả quyết định bổ nhiệm ông Pulte là "một bước thụt lùi nữa của Tổng thống Trump" và đặt câu hỏi về năng lực của tân Giám đốc DNI trong việc giám sát các cơ quan tình báo quốc gia. Thượng nghị sĩ này cũng cáo buộc ông Pulte thiếu tính khách quan cần thiết cho vai trò mới và cho rằng chính quyền đang ưu tiên lòng trung thành chính trị hơn là phán đoán chuyên môn.