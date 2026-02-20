Theo báo Telegraph, các nhân viên cảnh sát ẩn mình trong bộ trang phục đỏ trong dịp Tết Nguyên đán ở Bangkok để theo dõi nghi phạm sau khi nhận được báo cáo về một vụ trộm ở vùng ngoại ô thành phố. Đoạn video dưới đây đã ghi lại cảnh một sĩ quan cảnh sát bất ngờ chui ra khỏi đầu lân và khống chế rồi bắt giữ nghi phạm với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp.

Video: Telegraph

Nghi phạm 33 tuổi bị cáo buộc đánh cắp các hiện vật Phật giáo có giá trị từ nhà một nhân vật cấp cao sau một vụ đột nhập. Cảnh sát ước tính, các hiện vật bị đánh cắp trị giá khoảng 2 triệu Baht.

Các nhân viên điều tra phát hiện dấu hiệu ngôi nhà bị đột nhập trái phép và nghi phạm sau đó đã quay lại. Khi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn.

Trong quá trình lần theo các món đồ bị đánh cắp, cảnh sát đã nắm được thông tin về một đối tượng mang bí danh "Jojo kẻ ngoài vòng pháp luật". Tên này được cho là thường xuyên lui tới các ngôi chùa ở Bang Bua Thong, Nonthaburi.

Cảnh sát đã cố gắng bắt giữ hắn tại một ngôi chùa như vậy nhưng đối tượng đã trốn thoát. Sáng 18/2, cảnh sát nhận được tin báo nghi phạm dự định gặp đồng bọn tại các ngôi chùa ở quân Sai Noi và họ đã quyết định mở chiến dịch mật phục gần chùa, đóng giả làm đội múa lân để tránh bị phát hiện trong cảnh lễ hội đông đúc.

Múa lân, múa rồng là một truyền thống ăn sâu vào văn hóa Thái Lan, đặc biệt là trong các lễ hội mừng năm mới, khiến việc cải trang trở thành vỏ bọc lý tưởng cho các sĩ quan mặc thường phục hoạt động trong môi trường chùa chiền.

Các video được chia sẻ trực tuyến cho thấy các sĩ quan lắc lư theo nhịp trống khi họ quét mắt khắp đám đông để tìm kiếm mục tiêu. Khi đã xác định được vị trí, họ lao tới và vật ngã nghi phạm xuống đất rồi cởi bỏ hoàn toàn bộ trang phục để hoàn tất vụ bắt giữ.