Tờ The Nation ngày 4/2 đưa tin, Cục tình báo Lục quân Thái Lan mới đây đã dẫn đầu chuyến thị sát của đoàn tùy viên quân sự 20 quốc gia tới các trung tâm lừa đảo ở thị trấn O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

"Thị trấn O’Smach có 2 trung tâm lừa đảo lớn, nằm trong các khu nghỉ dưỡng O’Smach Resort và Royal Hill. Bên trong các tòa nhà tại 2 khu vực này là nhiều bối cảnh được dàn dựng để trông giống văn phòng của các cơ quan cảnh sát, nhằm phục vụ mục đích lừa đảo trực tuyến", đại diện quân đội Thái Lan cho biết.

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Trong một số hình ảnh được công bố, có thể thấy rõ một căn phòng được mô phỏng theo trung tâm cảnh sát ở Singapore. Trên bức tường chính là phông nền màu xanh lớn, ghi dòng chữ "Police Woodlands East NPC", bên cạnh treo bản sao huy hiệu của lực lượng cảnh sát Singapore. Bên cạnh đó, đồng phục cảnh sát giả, thẻ SIM quốc tế và danh sách các nạn nhân cũng được tìm thấy tại các tòa nhà này.

Cảnh sát Singapore hiện đã nắm được thông tin từ nhà chức trách Thái Lan, qua đó nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo mạo danh sĩ quan cảnh sát và không chia sẻ màn hình di động với người lạ.

"Cơ quan chức năng Singapore sẽ không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại hoặc cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng. Chúng tôi cũng không hướng dẫn cài đặt ứng dụng di động từ các nền tảng không chính thức", thông báo của cảnh sát Singapore nêu rõ.

Ảnh: The Nation