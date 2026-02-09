Theo tờ The Nation, Thủ tướng Charnvirakul tối 8/2 đã tuyên bố chiến thắng của đảng Bhumjaithai trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cử tri.

"Chiến thắng của đảng Bhumjaithai hôm nay là chiến thắng của tất cả người dân Thái Lan, dù các bạn có bỏ phiếu cho Bhumjaithai hay không. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phục vụ người dân Thái Lan. Chúng tôi cam kết điều hành đất nước một cách liêm chính, duy trì nền dân chủ với quốc vương là nguyên thủ quốc gia, đồng thời chúc mừng các nghị sĩ của mọi đảng đã nhận được sự tín nhiệm của công chúng", ông Anutin phát biểu.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Khi được hỏi Bhumjaithai sẽ liên minh với đảng nào để thành lập chính phủ, Thủ tướng Anutin không trả lời trực tiếp. Ông Anutin cho rằng thời gian vẫn còn và ưu tiên trước mắt là họp ban lãnh đạo đảng, đồng thời chờ số liệu ổn định hơn.

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Thái Lan, đảng Bhumjaithai đã giành được khoảng 192 ghế, áp đảo so với 117 ghế của đảng Nhân dân đối lập và 74 ghế của đảng Pheu Thai.

Cùng ngày, lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập Natthaphong Ruengpanyawut đã thừa nhận đảng của ông không có khả năng chiến thắng. Tuy vậy, ông Natthaphong nói đảng này sẽ không tham gia liên minh với Bhumjaithai.

Theo giới quan sát, ông Anutin có thể hướng tới việc đạt được thỏa thuận với đảng Pheu Thai và đảng Dân chủ nhằm đảm bảo giành ít nhất 251 trong tổng số 500 ghế để thành lập liên minh cầm quyền.

Hiến pháp Thái Lan quy định, ứng viên thủ tướng phải giành tối thiểu 251 phiếu ủng hộ trong tổng số 500 nghị sĩ Hạ viện để đắc cử và thành lập chính phủ mới. Chính phủ mới dự kiến sẽ chính thức tiếp quản và điều hành đất nước vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.