Không cam chịu cảnh nước tràn vào nhà, người dân tại các khu biệt thự và chung cư cao cấp buộc phải “tự cứu mình” bằng cách mua máy bơm công suất lớn, dựng bao cát, trải bạt và bơm nước ra ngoài nhằm bảo vệ tài sản.

Tại khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh), bà Hoàng Thị Quy chia sẻ, đợt mưa nào cũng là “cuộc chiến” thực sự với nước. “Bình thường nước có thể dâng đến nửa mét so với nền nhà.

Bây giờ chúng tôi rút kinh nghiệm, cứ nghe dự báo mưa là đắp bao cát, trải bạt, đặt sẵn máy hút nước lớn. Khi nước tràn vào là bật máy bơm hút ra ngoài ngay, tránh để đồ đạc ngập hư hỏng”, bà Quy kể.

Theo bà Quy, đây đã là lần ngập thứ ba trong năm. “So với trước thì đỡ hơn, nhưng vẫn quá cực. Chúng tôi phải mua thêm máy phát điện, vì mưa lớn là cắt điện ngay. Cứ mưa là trực chiến, bật máy bơm suốt đêm", bà ngậm ngùi nói.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Lê Tuấn Minh – cư dân sống tại khu biệt thự liền kề trị giá hàng chục tỷ đồng – chia sẻ: “Nhà thì sang thật, nhưng hễ mưa lớn là nước lại tràn vào.

Chúng tôi phải mua bao cát, dựng tường sắt, chuẩn bị máy bơm rồi thay nhau canh, như canh chứng khoán vậy. Chỉ cần lơ là một chút là nước ngập ngay. Có lần nước lên quá nhanh, ngập cả máy bơm. May mà kịp bật máy phát điện, không thì mất trắng”.

Không chỉ khu biệt thự, tại cụm chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) điểm nóng về ngập úng, cư dân cũng phải căng mình ứng phó.

Đại diện Ban quản trị cho biết, nhờ có phương án chống ngập tổng thể được phối hợp triển khai đồng bộ giữa Ban quản trị, Ban quản lý và cư dân như: cải tạo, nâng cấp hệ thống chống ngập, xây tường bao, mua các bao cát đắp thành bờ ngăn nước, thuê máy bơm nước ra ngoài.... Chính vì vậy, sau đợt mưa lớn ngày 7/10, khu nhà cơ bản vẫn an toàn, không bị ngập, điện nước hoạt động ổn định.

Cư dân mua các bao cát đắp thành bờ chắn nước, thuê máy bơm hút nước từ khu chung cư ra ngoài nên thoát ngập.

Từ kết quả này, Ban quản trị nhận thấy việc đầu tư nâng cấp hệ thống chống ngập là vô cùng cấp thiết. Đơn vị kêu gọi cư dân và doanh nghiệp chung tay ủng hộ kinh phí để triển khai các hạng mục.

Cụ thể, tăng công suất và số lượng máy bơm thoát nước, lắp đặt tấm chắn nước di động tại các khu vực trọng yếu, và cải tạo hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tiêu thoát nhanh, bền vững trong mùa mưa bão ngày càng cực đoan.