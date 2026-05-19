Quảng Ninh:

Ghi nhận sáng 19/5, mưa lớn đổ xuống khiến một số tuyến đường tại phường Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngập sâu, có nơi hơn 1m.

Đường Tô Hiệu (phường Cẩm Phả) ngập như sông sau mưa lớn.

Từ sáng sớm, đường Tô Hiệu đã ngập mênh mông, người dân phải dùng vật dụng che chắn trước cửa nhưng nước vẫn tràn vào nhà.

Dùng nhiều cách để chắn nhưng nước vẫn tràn vào nhà dân.

Một ô tô không kịp di chuyển, nước ngập lút bánh, buộc chủ xe phải gọi cứu hộ đưa phương tiện ra khỏi khu vực ngập.

Do tuyến đường bị ngập sâu, nhiều người dân phải men theo vỉa hè để lội nước di chuyển. Một số người khác tham gia dọn rác tại các miệng cống thoát nước nhằm giúp nước rút nhanh hơn.

Ô tô chết máy chờ xe cứu hộ.

Anh Phạm Văn Hùng (người dân sống trên đường Tô Hiệu) cho biết: “Từ sáng sớm, gia đình tôi đã phải dậy kê đồ đạc lên cao. Nếu nước không rút nhanh, việc buôn bán cũng sẽ bị ảnh hưởng".

Mực nước dâng cao khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cả tuyến phố như sông trong cơn mưa lớn.

Dự báo khu vực các xã/phường tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy tại tỉnh Quảng Ninh (50-70mm), có nơi cao hơn. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực trong tỉnh Quảng Ninh.

Người dân phải dọn rác để tránh làm tắc miệng cống thoát nước.

