Sáng 7/10, nhiều nơi tại khu đô thị Ngoại giao Đoàn ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm do ảnh hưởng của bão số 11.

Toàn bộ khoảng sân giữa các tòa nhà chung cư N03-T3, N03-T4... ngập sâu, có nơi lên tới 50cm. Lối vào các hầm gửi xe ở đây đều được đắp kín bởi bao cát. Bảo vệ của các tòa nhà thường trực xung quanh để xử lý sự cố nếu có.

Bị "cô lập" khi nước dâng ngập từ sảnh ra tới mặt đường, nhiều người dân sinh sống tại đây chỉ biết ngán ngẩm đứng nhìn khu nhà ở hạng sang rơi vào cảnh tượng này.

Giá nhà ở tại khu đô thị Ngoại giao Đoàn luôn thuộc hàng top trên các trang bất động sản. Giá một căn chung cư 130m2 tại đây được rao bán 15,5 tỷ (gần 120 triệu/m2).

"Trước kia nhà tôi ở Thanh Xuân, thường xuyên sống trong cảnh ngập lụt. Từ hồi mua nhà ở đây tôi đã nghĩ thoát được cảnh trớ trêu ấy nhưng không thể ngờ được, bỏ cả số tiền lớn để mua căn hộ chung cư rồi nước ngập đến đầu gối thế này", chị Anh Xuân (cư dân) cho biết. Tới giờ cơm trưa, chị Xuân phải đi xuyên sảnh các tòa chung cư để ra siêu thị mua bún về dùng bữa.

Chị Xuân cũng chia sẻ thêm khu vực này nước rút rất chậm, ngập như hôm nay phải tới 3 ngày sau mới hết được nước. Trong khi đó cửa hầm để xe đã chặn kín để ngăn nước, đồng nghĩa cư dân tại đây không thể lấy xe để đi ra ngoài.

Anh Trung Kiên (nhân viên văn phòng làm việc tại khu Ngoại giao đoàn) ca thán: "Nhà tôi ở Cổ Nhuế, sáng nay lội nước ngập tới văn phòng, ướt hết người, ngán ngẩm luôn".

"Tuần trước vừa ngập do bão số 10, tận 3 ngày sau nước mới rút hết. Hôm nay lại tiếp tục, từ chung cư ra tới mặt đường đều ngập", nữ cư dân nói trong khi cõng cậu con trai băng qua đoạn ngập sâu.

Anh Duy cố gắng phóng xe máy vượt qua con đường nằm giữa các tòa chung cư tại đây, đến một quãng ngập sâu, xe cậu chết máy, phải xuống dắt bộ.

Khu vực shop house quanh đây nước dâng tới cửa. Theo ghi nhận, sáng nay nhiều hàng quán tại đây đóng cửa.

Chị Duyên từ Hà Giang xuống ở nhà chị gái tại khu Ngoại giao Đoàn, chị cho biết: "Đây là lần đầu tôi tới Hà Nội, không ngờ gặp đúng cảnh ngập trong khu nhà giàu thế này".