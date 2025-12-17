Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 15/12 tại Công viên Sinh viên (phường Vàng Danh) cho thấy khá đông công nhân đang khẩn trương dọn dẹp, cắt dọn cỏ và tỉa cành cây.

Những bụi cỏ hoang cao lút đầu người đã được cắt dọn sạch, hàng cây mọc um tùm cũng được tỉa cành gọn gàng. Nhìn từ Quốc lộ 18, hình hài thông thoáng của công viên đã lộ ra.

Nhân viên công ty môi trường và người dân tiến hành dọn dẹp Công viên Sinh viên.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng xuống cấp của công trình, chính quyền địa phương đã ra quân dọn dẹp, cắt cỏ, tỉa cành cây và sơn lại cổng công viên.

Việc này được thực hiện từ ngày 13/12 với sự tham gia của công ty môi trường và người dân địa phương.

"Khối lượng công việc lớn nên không thực hiện xong trong ngày một ngày hai, chính quyền sẽ tổ chức dọn dẹp đến khi nào sạch sẽ, dự kiến thời gian khoảng 5 ngày", ông Thành thông tin.

Một góc Công viên Sinh viên sau khi được dọn dẹp. Ảnh: Phạm Công

Ông Thành cũng cho biết, UBND phường Vàng Danh sẽ có báo cáo với UBND tỉnh Quảng Ninh để giao công viên cho Trường Đại học Hạ Long sử dụng, nhằm phát huy tính hiệu quả và đúng chức năng của công trình.

Trước mắt phía phường vẫn quản lý, còn các đơn vị ký hợp đồng PPP (đối tác công - tư) với UBND TP Uông Bí (cũ) nhận thấy công viên hoạt động không hiệu quả nên không có sự đầu tư thêm.

Cỏ không còn bao trùm khu đồi thông. Ảnh: Phạm Công

Công viên Sinh viên là công trình đã được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, với diện tích 4,5ha, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được UBND TP Uông Bí (cũ) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 7/2/2012. Công trình được phân thành 5 khu chức năng, đáp ứng mục tiêu không gian xanh, cảnh quan đô thị và sinh hoạt cộng đồng.

Không còn cảnh rác thải, cây cỏ hoang dại ngập tràn trong công viên. Ảnh: Phạm Công

Qua thời gian khai thác sử dụng, một số hạng mục công trình có dấu hiệu xuống cấp, công tác cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh tại một số vị trí chưa kịp thời.

UBND phường Vàng Danh đã kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình, đưa Công viên Sinh viên vào kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2025.

Phường cũng tổ chức khảo sát, đánh giá để xem xét, đề xuất đưa công viên vào danh mục các công trình đầu tư năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, bảo đảm phù hợp quy hoạch, nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực.

Từ bên ngoài Quốc lộ 18 đã có thể nhìn vào trong công viên. Ảnh: Phạm Công

Trước đó, ngày 23/11, VietNamNet có bài viết "Bên trong công viên rộng 4,5ha bị lãng quên, người dân không dám cho trẻ vào", phản ánh tình trạng cổng Công viên Sinh viên xuống cấp với vòm sắt hoen rỉ, dòng chữ tên công viên bằng kim loại cũng không còn nguyên vẹn. Bên trong, cảnh tượng hoang vắng hiện rõ: cỏ mọc cao quá đầu người, chiếm trọn những khu vực từng được trồng hoa.

