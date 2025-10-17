W-cong vien cau giay 47.jpg

Công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng) rộng khoảng 6.540m², nằm giữa khu vực dân cư đông đúc, bao quanh là các tòa cao ốc hiện đại. Từ tháng 2/2025, công viên được đầu tư hơn 66 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hạ tầng và bổ sung thêm nhiều tiện ích công cộng.

W-cong vien cau giay 48.jpg

Các hạng mục chính trong dự án gồm: cải tạo hệ thống hồ nước, lát lại đường dạo, trồng thêm cây xanh, lắp đặt chòi nghỉ, khu vui chơi và nhà vệ sinh công cộng. Đến thời điểm này, phần lớn các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện.

W-cong vien cau giay 10.jpg

Biểu tượng của công viên cũng được lắp đặt tại khu vực cổng chính, tạo điểm nhấn cho không gian mới.

W-cong vien cau giay 12.jpg

Các hạng mục lát đá vỉa hè, chiếu sáng, hệ thống điện và cây xanh đã cơ bản hoàn tất. Cảnh quan của công viên gần như được lột xác, tạo cảm giác trong lành, thư thái. 

Công viên không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí mà còn đóng vai trò là lá phổi xanh của đô thị, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho cư dân khu vực.

W-cong vien cau giay 4.jpg

Ngày 16/10, công nhân tiếp tục hoàn thiện một vài hạng mục cuối cùng tại khu mái chòi, nhà bảo vệ...

W-cong vien cau giay 20.jpg

Bạn trẻ Ly chia sẻ: “Với nhu cầu của cá nhân tôi, một công viên có diện mạo như thế này hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của người trẻ sống trong thành phố - nhất là ở khu vực đông dân như nơi đây”.

W-cong vien cau giay 22.jpg

Bà Nguyễn Thị Thảo cho biết, chiều nào bà cũng đến công viên để tập thể dục, dạo bộ. “Trước đây, nhiều đoạn đường trong công viên xuống cấp, nước đọng gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi của người dân. Sau cải tạo, diện mạo đã thay đổi rõ rệt. Cá nhân tôi rất hài lòng vì không gian giờ đây thoáng đãng, sạch sẽ và lành mạnh”, bà Thảo chia sẻ.

W-cong vien cau giay 26.jpg

Khoảng 17h mỗi ngày, nhiều gia đình đưa con nhỏ tới công viên dạo mát, vui chơi. Khu vui chơi trẻ em và sân tập thể thao ngoài trời đã được nâng cấp với hệ thống thiết bị mới, tạo nên không gian sạch sẽ, an toàn và thân thiện hơn cho người dân.

W-cong vien cau giay 25.jpg

Dù là ngày giữa tuần, công viên vẫn đông đúc và nhộn nhịp, thu hút cả người dân địa phương lẫn người nước ngoài.