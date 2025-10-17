Công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng) rộng khoảng 6.540m², nằm giữa khu vực dân cư đông đúc, bao quanh là các tòa cao ốc hiện đại. Từ tháng 2/2025, công viên được đầu tư hơn 66 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hạ tầng và bổ sung thêm nhiều tiện ích công cộng.

Các hạng mục chính trong dự án gồm: cải tạo hệ thống hồ nước, lát lại đường dạo, trồng thêm cây xanh, lắp đặt chòi nghỉ, khu vui chơi và nhà vệ sinh công cộng. Đến thời điểm này, phần lớn các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện.

Biểu tượng của công viên cũng được lắp đặt tại khu vực cổng chính, tạo điểm nhấn cho không gian mới.

Các hạng mục lát đá vỉa hè, chiếu sáng, hệ thống điện và cây xanh đã cơ bản hoàn tất. Cảnh quan của công viên gần như được lột xác, tạo cảm giác trong lành, thư thái.

Công viên không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí mà còn đóng vai trò là lá phổi xanh của đô thị, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho cư dân khu vực.

Ngày 16/10, công nhân tiếp tục hoàn thiện một vài hạng mục cuối cùng tại khu mái chòi, nhà bảo vệ...

Bạn trẻ Ly chia sẻ: “Với nhu cầu của cá nhân tôi, một công viên có diện mạo như thế này hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của người trẻ sống trong thành phố - nhất là ở khu vực đông dân như nơi đây”.

Bà Nguyễn Thị Thảo cho biết, chiều nào bà cũng đến công viên để tập thể dục, dạo bộ. “Trước đây, nhiều đoạn đường trong công viên xuống cấp, nước đọng gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi của người dân. Sau cải tạo, diện mạo đã thay đổi rõ rệt. Cá nhân tôi rất hài lòng vì không gian giờ đây thoáng đãng, sạch sẽ và lành mạnh”, bà Thảo chia sẻ.

Khoảng 17h mỗi ngày, nhiều gia đình đưa con nhỏ tới công viên dạo mát, vui chơi. Khu vui chơi trẻ em và sân tập thể thao ngoài trời đã được nâng cấp với hệ thống thiết bị mới, tạo nên không gian sạch sẽ, an toàn và thân thiện hơn cho người dân.

Dù là ngày giữa tuần, công viên vẫn đông đúc và nhộn nhịp, thu hút cả người dân địa phương lẫn người nước ngoài.