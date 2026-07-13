Cao Bằng:

Kế hoạch triển khai đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vừa được UBND tỉnh ban hành đầu tháng 7/2026 nhằm góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và triển khai hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu “nội dung học tập, đánh giá phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với yêu cầu sử dụng thực tế các nền tảng số, hệ thống thông tin, dịch vụ số trong hoạt động công vụ, sản xuất, kinh doanh và đời sống”.

Theo Kế hoạch, ngay trong tháng 7/2026, Sở Khoa học và Công nghệ phải hoàn thành việc xây dựng quy định đánh giá và xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số trên địa bàn tỉnh. Quy định phải bám sát Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng cũng như điều kiện tổ chức thực hiện tại địa phương.

Trong quý 3/2026, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện Nền tảng học tập trực tuyến của tỉnh để phục vụ tổ chức học tập, đánh giá kỹ năng số trên môi trường mạng. Nền tảng phải thuận tiện cho người học, sử dụng được trên nhiều thiết bị; bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, khả năng quản lý tập trung, mở rộng và tích hợp với các nền tảng số dùng chung của tỉnh khi đủ điều kiện kỹ thuật.

Cũng trong quý 3, Sở Khoa học và Công nghệ phải xây dựng xong chương trình, học liệu số, ngân hàng câu hỏi và nội dung đánh giá theo từng nhóm đối tượng, gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công; người lao động trong doanh nghiệp; người dân.

Nội dung học tập, đánh giá tập trung vào kỹ năng sử dụng nền tảng số, hệ thống thông tin và dịch vụ số thiết yếu; kỹ năng khai thác dữ liệu số; sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công việc ở mức phù hợp; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng xử an toàn trên môi trường số.

UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức cho người dân tham gia học tập, bồi dưỡng kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số.

Đặc biệt, trong Kế hoạch, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia học tập, bồi dưỡng kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và Nền tảng học tập trực tuyến của tỉnh; khuyến khích hình thức tự học, tự bồi dưỡng, học tập thường xuyên trên môi trường số.

Chương trình học tập phải được thiết kế theo nhóm đối tượng, phù hợp với vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng công nghệ số và yêu cầu chuyển đổi số của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức hỗ trợ người dân tham gia học tập và đánh giá kỹ năng số; phối hợp với Tổ Chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống học tập trực tuyến; đồng thời hỗ trợ người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn tiếp cận các nội dung phổ cập kỹ năng số nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ số và tham gia chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày.

UBND tỉnh giao Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương thức tham gia và kết quả triển khai phổ cập kỹ năng số; xây dựng tin, bài, phóng sự về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản, nền tảng học tập trực tuyến và các mô hình, cách làm hiệu quả.