Tối 9/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời giải cứu người đàn ông bị lật thuyền tại xã Trung Giã (Hà Nội).

Theo đó, khoảng 22h22 ngày 8/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một người dân bị lật thuyền tại thôn An Lạc (xã Trung Giã, Hà Nội).

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận, giải cứu người đàn ông bị lật thuyền. Ảnh: CACC

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động hai xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đến phối hợp cùng Công an xã Trung Giã để tổ chức cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng xác định và tiếp cận được vị trí nạn nhân và triển khai biện pháp cứu hộ an toàn. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã đưa được người đàn ông ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1989, trú tại thôn An Lạc, xã Trung Giã). Trước đó, anh Thắng tham gia hỗ trợ người người dân trong vùng ngập nước di chuyển đến an toàn. Tuy nhiên, trên đường quay trở về nhà bằng thuyền cá nhân, do nước dâng cao, dòng chảy mạnh, thuyền bị lật khiến anh mắc kẹt.