6h ngày 9/10, nước tại hàng chục km đê Tân Hưng (đoạn qua xã Đa Phúc) đã dâng mấp mé mặt đê, chỉ chờ tràn sang bờ bên kia. Hàng trăm bộ đội, dân quân và người dân địa phương vẫn miệt mài vận chuyển đất, đắp bờ bao ngăn nước.

Bốc bao cát đắp đập, thầy giáo Lương Xuân Khiêm (Trường THCS Tân Hưng) cho biết đã cùng bà con chống lụt suốt đêm 8/10. Sáng 9/10, thầy vẫn đến trường giảng dạy.

Thầy giáo Lương Xuân Khiêm (bên phải) tham gia đắp đê.

“Trưa tan trường, về nhà ăn vội bát cơm, tôi lại ra đây cùng bà con. Thôn Cốc Lương là địa bàn cao nhất xã, vậy mà cuối làng nước đã tràn qua bờ đê, còn phía đầu làng nước cũng mấp mé bờ sông.

Đêm 8/10, đoạn đê quai qua làng Ngô Đạo bị sạt trượt, nước tràn vào khiến nửa làng ngập trong nước, bà con phải vật lộn suốt đêm. Mỏi lắm rồi nhưng vì gia đình, vì bà con và học trò nên vẫn phải cố”, thầy Khiêm chia sẻ.

Thầy giáo cho biết, trận bão Yagi năm ngoái “chưa là gì so với trận lụt lần này”. “Toàn tuyến đê Đa Phúc dài khoảng 30km đã được bà con đắp đập, be bờ chắn nước. Toàn dân đều tham gia chống lụt, ai có cuốc, có xẻng, bao tải… đều được huy động triệt để”, thầy Khiêm nói.

Đứng trên đê ngóng về nhà – nơi chồng và mẹ chồng vẫn đang “mắc kẹt”, chị Vương Thị Chung, ở xóm 5, thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc), kể rằng nhà chị cao nhất xóm nên sáng 9/10 vẫn chưa bị ngập.

“Sáng tôi vẫn đi làm bình thường nhưng đến chiều thì đường về nhà đã mất hút, chỉ thấy mênh mông nước. Tôi không thể về, phải đến nhà em gái ở nhờ”, chị Chung nói.

Người phụ nữ này cho biết thêm, đêm 8/10, cả làng không ngủ, vác đất be bờ nhưng cũng chỉ cầm cự được đến khoảng 5h30 thì đê quai Vòng Đầm bị sạt trượt.

“Nước xé toạc một đoạn đê quai, cuốn phăng bao cát đắp trước đó. Nước tràn đến đâu, dân quân và người dân hô hoán đắp lại nhưng không cản nổi. Chỉ trong buổi sáng, nước đã ngập hết, chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lụt sâu như thế này”, chị Chung xót xa.

Bà Hoàng Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã - cho biết do ảnh hưởng liên tiếp của hoàn lưu hai cơn bão số 10 và 11, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ chảy qua địa bàn xã tăng nhanh.

Nước dâng cao khiến đoạn đê cấp III từ K18+500 đến K26+00 trên tuyến đê Hữu Cầu bị tràn mặt, với chiều dài khoảng 7,5km. Ngoài ra, nước cũng tràn và gây ngập khoảng 11,9km đê bối, đê bao phía ngoài đê chính trên địa bàn xã.

Tình trạng nước tràn đê đã làm 1.511 hộ dân (6.509 người) sinh sống ngoài đê chính cấp III bị ngập, buộc phải di dời đến nhà người thân, nhà văn hóa, trường học hoặc trạm y tế các thôn.

“Địa phương đã di dời gần 200 hộ trong tổng số 1.511 hộ dân ra khỏi khu vực trũng, thấp bị ngập”, bà Hà cho biết.

Xã Đa Phúc cũng ghi nhận 3 sự cố đê điều, gồm: sạt trượt mái đê thượng lưu tại vị trí K17+700 đê Tả Cà Lồ (chiều dài khoảng 30m), sạt trượt tại K8+270 đê Tả Cà Lồ và một bãi sủi phía hạ lưu đê Hữu Cầu, diện tích khoảng 12m².

“Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã huy động 10.600 người, trong đó 10.000 người thuộc lực lượng chỉ huy, công an, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích, tuần tra canh gác đê và 600 quân nhân tham gia ứng cứu, xử lý sự cố đê điều, hỗ trợ gặt lúa cho người dân.

Xã cũng huy động 34 ô tô các loại, 4 máy xúc, cùng các phương tiện xe máy, xe kéo, 60.000 bao tải, khoảng 3.000m³ đất, 30.000m² bạt các loại… phục vụ công tác phòng, chống lụt”, bà Hà cho biết.

Hiện, địa phương tăng cường trực ban tại 7 khu vực thuộc đê cấp III để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống thiên tai phát sinh.

