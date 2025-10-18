Ngày 7/10, ông H.C.T (56 tuổi, phường Bắc Giang, Bắc Ninh) nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nguy kịch nôn ra máu lượng lớn, huyết áp tụt sâu, hôn mê do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, hôn mê gan độ III, suy đa tạng trên nền xơ gan rượu. Tiên lượng tử vong của ông T. lên đến 99,9% nhưng các bác sĩ đã tạo nên kỳ tích cứu sống bệnh nhân.

Ngay khi nhập viện, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng đặt ống thở máy, bù dịch và sử dụng thuốc vận mạch cho ông T. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, duy trì thở máy, truyền khối hồng cầu, thay gần toàn bộ máu và sử dụng ba loại thuốc vận mạch liều cao. Bác sĩ Khoa Thăm dò Chức năng thực hiện nội soi thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản, kịp thời cầm máu cho người bệnh.

Nam bệnh nhân đã được cứu sống như một kỳ tích. Ảnh: BVCC.

Sau 4 ngày, tình trạng bệnh nhân vẫn nghiêm trọng, sốc nhiễm khuẩn nặng, hôn mê gan độ III, vô niệu. Các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục. Đây là một phương pháp chuyên sâu cho ca bệnh nặng. Sau 8 ngày nỗ lực, tình trạng bệnh nhân cải thiện, xuất huyết được kiểm soát, nhiễm trùng giảm, chức năng gan thận hồi phục, tự thở và ăn uống trở lại.

Theo bác sĩ Hoàng Đăng Điện, Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, khi vào viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, cơ hội sống chỉ 1%. Ê-kíp các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức, thăm dò chức năng và huyết học - Truyền máu đã nỗ lực cứu chữa đến cùng.

Bác sĩ Điện khuyến cáo, xơ gan do rượu gây nhiều biến chứng nặng như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, suy giảm miễn dịch. Người bệnh cần thăm khám và điều trị kịp thời để tránh hậu quả nghiêm trọng.

