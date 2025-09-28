Tối nay (28/9), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục thông tin về diễn biến cơn bão số 10 Bualoi.

Theo đó, đến 19h tối nay, bão số 10 Bualoi đang hoạt động trên khu vực vùng biển Quảng Trị - Nghệ An, giữ nguyên cường độ cấp 12, giật cấp 15 và chưa có dấu hiệu suy yếu.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin về diễn biến cơn bão số 10

Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị - Nghệ An.

“Với diễn biến này, vùng ven biển đất liền các tỉnh Bắc Quảng Trị - Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 15. Thời điểm nguy hiểm nhất của gió mạnh do cơn bão số 10 này được dự báo từ sau 21h tối nay đến sáng sớm mai”, ông Khiêm nhận định.

Ông Khiêm cũng cho biết, mưa đã bắt đầu xuất hiện trong hôm nay và sẽ tiếp tục dồn dập trong đêm đến ngày mai tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Lượng mưa từ đêm nay đến hết sáng 30/9 có thể đạt 200-350mm, một số nơi có thể vượt 500mm.

Lượng mưa lớn khiến nguy cơ lũ trên hệ thống sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng cao, đặc biệt trên các sông Thao, Hoàng Long, Mã, Cả và La. Mực nước lũ có thể lên mức báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3.

Ngoài ra, ông Khiêm cũng dự báo, mưa lớn sẽ kết thúc dần theo hướng di chuyển của bão, từ nam ra bắc. Tại Bắc Trung Bộ, mưa lớn có thể kéo dài đến hết ngày 29/9; riêng Bắc Bộ, mưa có thể tiếp diễn đến hết 30/9.

Hướng di chuyển của bão số 10 cập nhật đêm 28/9. Nguồn: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 22h ngày 28/9, vị trí tâm bão trên vùng ven biển Nghệ An - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Theo các chuyên gia, tâm bão đang đi vào khu vực giữa Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (khu vực Đèo Ngang), cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo 1-2 giờ tới tâm bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc đi lên khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An - Hà Tĩnh.

Từ nay đến 3h sáng 29/9, khu vực Hà Tĩnh: Vùng ven biển gió cấp 8-10, giật cấp 13; sâu trong đất liền gió cấp 6-7, giật cấp 9.

Khu vực Nghệ An: Vùng ven biển gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Sau 3h sáng, bão sẽ suy yếu, gió giảm nhanh.

Dự báo, đến 10h cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.