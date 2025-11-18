Sesko bị đau sau tình huống bứt lên cố gắng dứt điểm nhưng không thành công. Được các bác sỹ chăm sóc, anh vẫn phải tập tễnh đi vào đường hầm với vẻ mặt nhăn nhó.

Chân sút người Slovenia không thể trở về tập trung ĐTQG và cũng chắc chắn nghỉ vài trận sắp tới của MU.

Sesko sẽ nghỉ tối đa là một tháng - Ảnh: Standard

Tuy nhiên, Sesko đã tránh được chấn thương nghiêm trọng dây chằng chéo trước (ACL).

Sky Sports tiết lộ, thời gian hồi phục của Sesko dự kiến là một tháng. Thế nên, nếu tiến triển tốt, anh có thể tái xuất ở cuộc đấu gặp Wolves ngày 8/12.

Lịch trình này sẽ khiến Sesko phải ngồi ngoài ít nhất 3 trận tại Ngoại hạng Anh, MU đấu Everton, Crystal Palace và West Ham.

Khi được hỏi về chấn thương của cậu học trò, Amorim tỏ ra khá thận trọng. Ông còn lo ngại mất tiền đạo cắm số một vài tháng.

Rất may cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng 72 triệu bảng sẵn sàng tái xuất trước dịp Giáng sinh.

Với việc Sesko dưỡng thương, Amorim vẫn còn Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo và Joshua Zirkzee để lựa chọn trên hàng công cho cuộc đấu Everton cuối tuần này.