Kết quả bóng đá hôm nay 18/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Khẳng định sức mạnh vượt trội với chiến thắng 6-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Slovakia, tuyển Đức giành tấm vé trực tiếp bảng A lọt vào VCK World Cup 2026.
Lãnh đạo MU dần lạnh nhạt với thương vụ Carlos Baleba, chuyển sự tập trung sang tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest hiện đang được định giá 100 triệu bảng Anh.
Bồ Đào Nha sẽ gửi đơn kháng cáo lệnh cấm thi đấu dài hạn của Cristiano Ronaldo, sau thẻ đỏ anh phải nhận ở trận gặp CH Ailen mới đây.
Phiên bản hay nhất của Jannik Sinner đẩy Carlos Alcaraz vào tuyệt vọng, bảo vệ thành công chức vô địch ATP Finals với nhiều mốc lịch sử.