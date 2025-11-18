G5 2ZMXXgAA6H7f.jpg
Đội hình ra sân Hà Lan
G5 4upqW4AAiEBc.jpg
Phút 26, Reijnders lẻn xuống dứt điểm tung nóc lưới đội khách mở tỷ số
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers ned ltu (3).jpg
Tiền vệ man City tỏa sáng đúng lúc
G5 k_yWEAEadSQ.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Lan
editorial_uefa_com netherlands_v_lithuania_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (1).jpg
Sang hiệp hai, Gakpo nhân đôi cách biệt trên chấm penalty
editorial_uefa_com netherlands_v_lithuania_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers ned ltu (2).jpg
Tiếp đó, Xavi Simons xử lý khéo léo trong vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers ned ltu.jpg
Không chịu kém cạnh đồng đội, Malen thực hiện làn solo đẳng cấp sút chân trái ấn định chiến thắng 4-0
G5_Ic5aXkAIbecc.jpg
editorial_uefa_com netherlands_v_lithuania_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan
G5_VhsbXkAAIDDm.jpg
Cơn lốc màu da cam chính thức giành vé đến World Cup 2026
G5_NE0UWgAAzVDM.jpg
Chiến thắng đậm đà của Hà Lan
G5_PtjPXwAA9OZi.jpg
Xếp hạng chung cuộc bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: 433, Uefa, F.R, OnsOrange

Kết quả bóng đá hôm nay 18/11
