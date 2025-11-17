MU từ lâu đã tìm kiếm một tiền vệ trung tâm trẻ giàu tiềm năng, trong bối cảnh chuẩn bị mất Casemiro do hết hạn hợp đồng vào cuối mùa 2025/26.

Tương lai Kobbie Mainoo cũng bị nghi ngờ, vì anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Baleba không còn là mục tiêu ưu tiên của MU - Ảnh: SunSport

Hè vừa qua, MU đã liên hệ chuyển nhượng Carlos Baleba nhưng họ từ chối ngồi vào đàm phán khi phía Brighton hét giá 100 triệu bảng.

Hiện giờ, Baleba dần lùi vào dĩ vãng. Elliot Anderson đã nổi lên trở thành ứng viên hàng đầu trong danh sách mục tiêu của đội bóng thành Manchester.

Tờ Mirror cho hay, màn trình diễn xuất sắc của Anderson ở vị trí tiền vệ trung tâm giúp anh trở thành lựa chọn hàng đầu trên tuyển Anh, cũng như CLB Nottingham Forest.

Báo cáo từ tuyển trạch viên MU cho hay, Anderson có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhờ sự cơ động, tranh chấp và bao quát không gian tốt.

Quỷ đỏ sẵn sàng làm mọi cách để có được chữ ký Anderson, đặc biệt mức phí tiền vệ người Anh sẽ thấp hơn Baleba.

Mùa này, Elliot Anderson đá chính cả 11 trận tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Nottingham Forest, ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo.

MU đang đặc biệt quan tâm đến Elliot Anderson - Ảnh: T.T

Hai kỳ thi đấu quốc tế gần đây, cầu thủ 23 tuổi này kết hợp cùng Declan Rice tạo thành cặp đôi vững chắc nơi tuyến giữa Tam sư mà HLV Thomas Tuchel đang gây dựng.

Ngoài hai cái tên kể trên, MU còn điền tên một số nhân tố khác vào danh sách chuyển nhượng dự phòng như Adam Wharton hay Conor Gallagher.