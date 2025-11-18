Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
18/11
Đức 6-0 Slovakia
Malta - Ba Lan
Hà Lan 4–0 Lithuania
Bắc Ireland 1-0 Luxembourg
CH Séc 6–0 Gibraltar
Montenegro 2-3 Croatia
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
18/11
Cultural Leonesa 1-0 Malaga
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 16
18/11
Barracas Central 1-1 Huracan
Belgrano 0-0 Club Atletico Union
Defensa y Justicia 0-2 Independiente Rivadavia
18/11
Platense - Gimnasia La Plata
