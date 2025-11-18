Kết quả bóng đá hôm nay

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

18/11
02:45

Đức 6-0 Slovakia

Malta - Ba Lan

Hà Lan 4–0 Lithuania

Bắc Ireland 1-0 Luxembourg

CH Séc 6–0 Gibraltar

Montenegro 2-3 Croatia

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

18/11
02:30

 Cultural Leonesa 1-0 Malaga

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 16

18/11
03:00

 Barracas Central 1-1 Huracan

 Belgrano 0-0 Club Atletico Union

 Defensa y Justicia 0-2 Independiente Rivadavia

18/11
05:30

 Platense - Gimnasia La Plata