Tờ Manchester Evening News cho hay, lãnh đạo MU đã có cuộc gặp với thuyền trưởng Ruben Amorim, để bàn về Marcus Rashford – chân sút đang được cho Barca mượn.

Rashford dù chơi tốt ở Barca. Ảnh: FCB

Rashford từ chỗ bị Amorim ‘ghẻ lạnh’ ở MU, đang chơi ngày một hay cho Barca, sau khi nhận được sự tin tưởng và khích lệ của HLV Hansi Flick.

Ngôi sao người Anh đã có tổng cộng 16 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp trực tiếp vào 15 bàn thắng của Barca (6 bàn, 9 kiến tạo). Nhờ chơi tốt với đội bóng La Liga, Rashford được Thomas Tuchel triệu tập luyện tuyển Anh trong 2 kỳ FIFA Days tháng 10 và 11.

Phong độ ấn tượng của Rashford làm dấy lên những đồn đoán, MU có thể tìm cách đưa anh trở lại Old Trafford sau khi hết hợp đồng cho mượn với Barca vào cuối mùa.

Tuy nhiên, theo nguồn trên, chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi Ruben Amorim đã nói rất rõ ràng với lãnh đạo MU ở cuộc họp: không muốn có Rashford trong đội hình của mình, vì bất cứ lý do gì.

Ruben Amorim được cho đã nói rõ với lãnh đạo MU, không muốn có Rashford trong đội hình của mình, vì bất cứ lý do gì. Ảnh: X Fabrizio Romano

Bản thân Rashford được cho cũng đang nỗ lực làm thật tốt ở Barca, để không phải trở lại MU. Có thông tin, HLV Hansi Flick đã nói với giám đốc bóng đá Deco, hãy trả tiền (khoảng 30 triệu euro) cho ‘Quỷ đỏ’ để mua đứt tiền đạo người Anh.

Rashford từng được trông đợi rất nhiều ở Old Trafford và thực tế đã có mùa giải bùng nổ khi Erik ten Hag đến ngồi ‘ghế nóng’ trong mùa đầu tiên (2022/23) của MU – ghi 30 bàn trên mọi đấu trường.

Đáng tiếc sau khi được MU ‘thưởng’ hợp đồng mới, lương tăng cao chót vót, phong độ anh dần đi xuống theo chiều ngược lại, trở thành gánh nặng ở Nhà hát của những giấc mơ. Trước khi gia nhập Barca theo dạng cho mượn, anh cũng đã có nửa cuối mùa trước phải ‘dạt’ sang Aston Villa.