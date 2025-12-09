Chiều 9/12, phiên xét xử đối với cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 15 đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn.

Không đồng ý với hành vi như cáo trạng truy tố, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án 1 - Công ty AIC) khẳng định bị cáo không phạm tội có tổ chức và hiện đã có đơn kiến nghị gửi HĐXX về các nội dung liên quan đến kết luận định giá…

Bị cáo Nga cho rằng mình không tiếp cận lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, Phòng Giáo dục quận 5 (cũ) để nhờ vả. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hồ sơ đấu thầu và báo cáo tài chính đã được chỉnh sửa, sắp xếp công ty “quân xanh” để thông thầu. Việc chỉnh sửa đều do nhân viên AIC ở Hà Nội thực hiện rồi chuyển vào.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Một diễn biến đáng chú ý tại phiên xử là ông Nguyễn Anh Minh (anh trai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn) bày tỏ gia đình ông muốn thay em gái khắc phục một phần hậu quả.

Trước diễn biến này, HĐXX cho biết gia đình bị cáo Nhàn đã nộp khắc phục được 66 tỷ đồng. Đại diện VKS cũng thông tin, hiện gia đình bị cáo Nhàn có đơn xin khắc phục hậu quả vụ án với số tiền 145 tỷ đồng.

Bị cáo Nhàn bị cáo buộc là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm thông thầu, gian lận, giúp Công ty AIC liên tục trúng thầu.

Tại TPHCM, giai đoạn 2012–2017, bị cáo Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, và Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu y tế. Nhóm này sử dụng pháp nhân của các công ty trong “hệ sinh thái” AIC làm “quân xanh”, thông đồng với các công ty thẩm định giá, tư vấn và một số chủ đầu tư để thao túng kết quả đấu thầu.

Hồ sơ dự thầu của các công ty “quân xanh” được bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố ý để lộ nhiều tiêu chí không đạt yêu cầu và bỏ giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của Công ty AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc nhằm đáp ứng điều kiện trúng thầu.

Bằng các thủ đoạn trên, AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc ba lĩnh vực: giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói) tại TPHCM. Trong đó, 171 gói thầu (gồm 131 gói giáo dục và 40 gói y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.