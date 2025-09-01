Highlights Carlos Alcaraz 3-0 Arthur Rinderknech:

Ngay ở set đầu tiên, tay vợt người Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn khi đối thủ chơi kiên cường, buộc anh phải kéo trận đấu vào loạt tie-break. Tuy nhiên, bản lĩnh của “tiểu Nadal” đã được thể hiện đúng lúc, Alcaraz giành chiến thắng 7-3 để vươn lên dẫn trước.

Alcaraz vượt khó vào vòng tứ kết - Ảnh: US Open

Bước sang set 2, Rinderknech nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Dù vậy, Alcaraz cho thấy sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát thế trận ấn tượng. Một break quan trọng giúp anh khép lại set này với chiến thắng 6-3, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé tứ kết.

Sang set quyết định, Rinderknech tỏ ra hụt hơi cả về thể lực lẫn tinh thần, trong khi Alcaraz duy trì phong độ ổn định.

Với những cú đánh chuẩn xác và khả năng dứt điểm lạnh lùng, tay vợt số 2 thế giới thắng 6-4 để ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc.

"Tiểu Nadal" trở thành tay vợt trẻ nhất có 13 lần góp mặt ở vòng tứ kết Grand Slam, trong kỷ nguyên mở - Ảnh: US Open

Với kết quả này, Alcaraz chính thức ghi tên mình vào tứ kết, nơi anh sẽ chạm trán Jiri Lehecka, người đã vượt qua Adrian Mannarino ở vòng 4 US Open 2025. Trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính khi Alcaraz tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu Grand Slam danh giá.

Ở tuổi 22, "tiểu Nadal" trở thành tay vợt trẻ nhất có 13 lần góp mặt ở vòng tứ kết các giải Grand Slam trong kỷ nguyên mở. Không những vậy, Alcaraz còn xếp thứ ba, sau Pete Sampras và đàn anh Rafael Nadal với thành tích vào tứ kết ở cả bốn giải Grand Slam trong cùng một năm.