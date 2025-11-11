Highlights Carlos Alcaraz 2-1 Taylor Fritz:

Taylor Fritz khởi đầu đầy tự tin, liên tục khiến Carlos Alcaraz phải toát mồ hôi trong set 1. Tay vợt người Mỹ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi bắt bài gần như hoàn hảo các pha bỏ nhỏ sở trường của đối thủ.

Sau 20 phút đầu căng thẳng với 9 lần hòa 40-đều, Fritz thắng tie-break 7-2 bằng hai cú ace liên tiếp, tạo lợi thế lớn.

Alcaraz thắng ngược Fritz - Ảnh: ATP

Tuy nhiên, Alcaraz không dễ khuất phục. Nhà vô địch người Tây Ban Nha vùng dậy mạnh mẽ ở set 2, cứu break ngoạn mục trong ván 5 trước khi tận dụng sai lầm của Fritz để thắng 7-5.

Bước sang set 3, Alcaraz hoàn toàn áp đảo. Fritz dường như đánh mất sự tự tin, liên tục mắc lỗi giao bóng và trả bóng, giúp đối thủ dễ dàng bẻ game và khép lại trận đấu với tỷ số 6-7(2), 7-5, 6-3 sau 2 giờ 50 phút.

Với chiến thắng này, Carlos Alcaraz giành vé vào bán kết ATP Finals 2025 gặp Lorenzo Musetti, trong khi Taylor Fritz sẽ chạm trán Alex De Minaur trong trận đấu cùng ngày.