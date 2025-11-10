Highlights Lorenzo Musetti 0-2 Taylor Fritz:

Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, Taylor Fritz nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong trận ra quân gặp Lorenzo Musetti tại ATP Finals 2025.

Ngay từ set đầu tiên, tay vợt người Mỹ thi đấu đầy tự tin, tận dụng tốt cơ hội giành break ở game 4 để vượt lên dẫn trước. Với những cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát nhịp độ xuất sắc, Fritz không để mất bất kỳ break nào, khép lại set 1 với chiến thắng 6-3.

Taylor Fritz thắng dễ Lorenzo Musetti trận ra quân - Ảnh: ATP

Sang set hai, Musetti nỗ lực tìm cách lật ngược tình thế nhưng Fritz vẫn tỏ ra quá chắc chắn trong từng pha bóng.

Anh tiếp tục có thêm một break point quan trọng và duy trì phong độ ổn định trong các game cầm giao bóng. Với lối chơi tấn công dồn dập cùng sự lạnh lùng ở những thời điểm then chốt, Fritz giành chiến thắng 6-4 để khép lại trận đấu sau hai set.

Thắng lợi này không chỉ giúp Fritz có khởi đầu suôn sẻ tại ATP Finals mà còn đưa anh lên chia sẻ ngôi đầu bảng Jimmy Connors cùng Carlos Alcaraz, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh ngôi đầu đầy hấp dẫn ở những lượt trận tiếp theo.