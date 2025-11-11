Highlights Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime:

Set đầu tiên diễn ra khá cân bằng khi Aliassime thi đấu đầy nỗ lực, cứu liên tiếp ba break-point và tạo ra nhiều pha bóng khó chịu.

Tuy nhiên, khi tỷ số đang là 5-6, anh bất ngờ gặp vấn đề ở chân trái, không thể di chuyển linh hoạt và để Sinner tận dụng cơ hội bẻ game, khép lại set đầu 7-5.

Jannik Sinner khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch - Ảnh: ATP

Sau khi được chăm sóc y tế, Aliassime cố gắng trở lại nhưng không còn giữ được phong độ ban đầu. Tay vợt 24 tuổi phải tiếp tục điều trị trong set hai, để Sinner dễ dàng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 6-2.

Theo thống kê, Sinner thắng tới 89% điểm giao bóng một và không đối mặt với bất kỳ break point nào.

Chiến thắng này giúp anh nối dài mạch 27 trận thắng liên tiếp trên mặt sân trong nhà, đồng thời duy trì hy vọng cạnh tranh ngôi số 1 thế giới cuối năm với Carlos Alcaraz.

Sau trận ra quân tại ATP Finals 2025, Sinner chia sẻ: “Thắng trận mở màn luôn quan trọng. Tôi mong Felix sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.”