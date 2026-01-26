Sau trận thắng của Juventus trước Napoli, cuộc đối đầu AS Roma và AC Milan là cuộc chiến đỉnh cao khác với ảnh hưởng lớn đến top 4, cũng như cuộc đua vô địch Serie A 2025/26.

Ngay từ đầu trận, Roma thể hiện lối chơi tấn công chủ động với tân binh Malen, người tỏ ra nhanh chóng thích nghi với chiến thuật của HLV Gasperini.

Modric có trận đấu nổi bật. Ảnh: ASR

Chính Malen tạo ra cơ hội đầu tiên, với cú sút chân trái bị thủ môn Mike Maignan cản phá.

Milan đáp trả bằng đường chuyền của Rabiot để Saelemaekers dứt điểm. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ đầu.

Roma đặc biệt gây sức ép mạnh trong 30 mét cuối sân, tạo thêm cơ hội cho Malen và Kone. Dù vậy, đội chủ nhà thiếu chính xác trong dứt điểm.

Diễn biến không thay đổi nhiều theo thời gian. Roma duy trì mật độ kiểm soát, song thiếu sự sắc bén ở những đường chuyền quyết định; trong khi Milan tỏ ra chậm chạp và đề cao sự chắc chắn.

Trong hiệp 1, Maignan hoạt động nhiều nhất đội hình Milan để từ chối những cú sút của Roma.

Sau giờ nghỉ, thế trận đổi chiều và Milan là đội chiếm thế chủ động. Dù vậy, Maignan vẫn phải trổ tài để cản cú sút nguy hiểm của Celik.

Phía bên kia, hậu vệ Bartesaghi bứt tốc bên cánh trái rồi chuyền cho Rabiot. Cú sút chìm chân trái của tiền vệ người Pháp về góc xa buộc Svilar phải đẩy bóng cứu thua.

Roma có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ảnh: ASR

Bản lĩnh của Luka Modric được thể hiện ở phút 62. Từ quả phạt góc, tiền vệ người Croatia phối hợp với Bartesaghi, rồi tung đường tạt bóng chính xác De Winter đánh đầu ghi bàn.

Khi Milan đang đá hay thì tuổi trẻ của Bartesaghi dẫn đến sai lầm, với tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm rất lộ liễu.

Trên chấm 11 mét, Pellegrini thực hiện cú sút quyết đoán đánh bại Maignan, gỡ hòa 1-1.

Trận hòa khiến Roma chỉ còn hơn Juventus 1 điểm. Trong khi đó, Milan bị Inter nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trong cuộc đua Scudetto.

Ghi bàn:

Roma: Pellegrini 74’/phạt đền.

Milan: De Winter 62’.