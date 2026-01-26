Napoli bị tàn phá bởi chấn thương hoàn toàn sụp đổ trước Juventus trong chuyến làm khách đến Turin, ở vòng 22 Serie A 2025/26.

Không lâu sau khi bóng lăn, Yildiz khởi xướng pha tấn công gây vất vả cho hàng phòng ngự Napoli.

Yildiz có màn trình diễn nổi bật. Ảnh: JFC

Juventus liên tục uy hiếp từ hai biên. Đến phút 19, Thuram đón đường chuyền của Yildiz rồi dứt điểm chạm cột dọc.

Trong thế trận áp đảo, Juventus có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Jonathan David tận dụng đường chuyền của Locatelli ghi bàn thứ 3 trong 4 trận gần nhất của anh.

Juventus suýt nhân đôi cách biệt khi Conceicao dứt điểm sau đó không lâu. Buongiorno phá bóng ngay trên vạch vôi, khiến Luciano Spalletti thất vọng.

Napoli của Antonio Conte dần mất bình tĩnh. Điều đó thể hiện qua những phản ứng và va chạm không đáng có.

Đầu hiệp 2, Juventus giảm nhịp độ và nhường nhiều khoảng trống hơn cho Napoli. Dẫu vậy, chủ nhà vẫn thi đấu chủ động.

Để tìm kiếm bàn gỡ, HLV Conte thực hiện điều chỉnh nhân sự. Mặc dù vậy, lối đá của nhà ĐKVĐ thiếu sự đột biến.

Trong khi đang bế tắc, Napoli phải trả giá cho sai lầm của Juan Jesus. Yildiz chớp cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 77.

Juventus giành chiến thắng áp đảo. Ảnh: JFC

Ngay sau bàn thua thứ hai, Conte tung Lukaku vào sân. Tiền đạo người Bỉ trở lại sau chấn thương, chưa ra sân trận nào tại Serie A mùa này.

Mặc dù vậy, Lukaku cũng chỉ làm khán giả nhìn Juventus khép lại trận đấu với bàn thắng thứ 3 ở phút 86.

Hàng thủ Napoli một lần nữa mắc sai lầm, để Kostic ghi bàn ấn định tỷ số 3-0. Không có phản ứng nào từ Conte, người tỏ ra cam chịu và trầm ngâm.

Trận đấu khép lại với niền vui của người hâm mộ Juventus. “Bà đầm già” cuối cùng cũng cho thấy một ý tưởng chơi bóng rõ ràng với Spalletti, qua đó khiến cuộc đua top 4 Serie A ngột ngạt.

Ghi bàn:

Juventus: David 22’, Yildiz 77’, Kostic 86’.